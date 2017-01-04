MHP'de şok istifa

Atila Kaya yaptığı yazılı basın açıklamasında Bahçeli'nin anayasa değişikliği teklifine 'evet' oyu vereceğini açıklamasının ardından farklı tercihte Son dakika: MHPde Atila Kaya istifa ettibulunacakların bunu açıklamalarının ahlaki bir gereklilik haline geldiğini vurguladı. Ülkücülüğe olan inancı gereği, aklı ve vicdanının anayasa değişikliğine 'hayır' oyu vermesini emrettiğini belirten Kaya, iki yüzlü davranamayacağını söyledi.

İŞTE KAYA'NIN İSTİFA GEREKÇESİNİ ANLATTIĞI BASIN AÇIKLAMASI:

"Ülkemizin gündemine neden ve nasıl girdiği ile amacının ne olduğu halen belirsizliğini korumakta ve tartışılmakta olan kabul edilmesi halinde hükümet sistemini değiştirecek anayasa değişikliği teklifi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tercihini ilan etmesinin ardından çalışma arkadaşlarından farklı tercihlerde bulunacak olanların da bu tercihlerini açıklamalarını ahlaki bir gereklilik haline getirmiştir.

Bütün hayatım uğrunda mücadele ile geçen ve ödediğim bedelleri göğsümde şeref madalyası olarak taşıdığım ülkücülüğe olan inancım ve Türk milliyetçiliği anlayışım aklıma ve vicdanıma anayasa değişikliği teklifine hayır, dememi emrederken iki yüzlü davranmaktan da men etmektedir. Bu şartların bir gereği olarak halen yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum.

İstifama hiç kimse tarafından kişisel tavrım olmasının ötesinde bir anlam yüklenmemelidir. Saygılarımla."

BÜYÜKATAMAN: ELİMİZE ULAŞTI

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Hürriyet'in sorusu üzerine "Evet Atila Kaya'nın istifası az önce elimize ulaştı. Genel Başkan Yardımcılığından istifa etti" dedi.

İstifanın kabul edilmemesi gibi bir durum olabilir mi, sorumuza Büyükataman, "İstifa tek taraflı bir irade beyanıdır, kendi beyanıdır. İstifa etmiştir" yanıtını verdi.

Yeni bir görevlendirme yapıldı mı sorusuna ise, "Hayır henüz bir görevlendirme yapılmadı" dedi.

BAHÇELİ’NİN EN GÜVENDİĞİ İSİMLERDEN BİRİYDİ… AMELİYATA GİDERKEN PARTİYİ EMANET ETTİĞİ İSİMDİ

Kaya'nın istifasını değerlendiren ve uzun yıllar Bahçeli ile çalışan eski bir MHP yöneticisi Hürriyet'e, "Sayın Kaya Genel Başkan Bahçeli'nin en güvendiği isimlerden biriydi. Öyle ki 2004 yılında ilk kalp ameliyatına giderken kendisine 'parti size emanet' demişti. Bu kadar güvendiği bir ismin istifa etmesi MHP açısından çok önemlidir. Atila Kaya, çok kabiliyetli, iyi okuyan, prensiplerine sadık, biridir. Anayasa oylamasında 'hayır' diyeceği ortaya çıkmış oldu" dedi.

Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Kaya, Mart 2015'te “Cumhurbaşkanı’na Açık Mektup “Neyin ‘Türk Tipi’ ki Başkanlığın da ‘Türk Tipi’ Olsun!” başlığıyla yazılı basın açıklaması yapmıştı.



MHP'DE BASKI OLMAZ, CİDDİ FİRE OLUR

Oylamada Bahçeli'nin 'evet' oyu verecek olmasına karşın MHP'de ciddi bir fire olacağı tahmininde bulunan eski MHP yöneticisi, "Kapalı oylama olacak. Ne MHP Grup Başkanvekilleri ne de Genel Başkan milletvekillerinin kendi iradeleri dışında oy kullanmalarına yönelik birtakım uygulamalara girişmez. MHP'nin geleneğinde bu yoktur. Genel Başkan da böyle bir yöntemi tasvip etmez. O nedenle MHP milletvekilleri kabine girdiklerinde vicdanlarıyla baş başa kalır ve kendi iradeleri doğrultusunda oy kullanır" dedi.

BAHÇELİ’NİN BAŞDANIŞMANI: HAYIRLI OLSUN

Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı Metin Özkan Atila Kaya’nın istifası sonrasında CNN Türk canlı yayınında şunları söyledi:

Bir görevden ayrılmak insanların en demokratik hakkıdır.

Bir görevi kabul etme ya da etmeme ne kadar demokratikse bir görevden ayrılma da o kadar demokratiktir.

Atila Kaya Bey MHP milletvekilliğinden değil genel başkan yardımcılığı görevinden istifa etmiştir.Hem kendisi hem de vatanımız, milletimiz, MHP için hayırlı olsun diyoruz.

Genel başkanımız benim 1 yorum var ada evet dedi. Gazeteci yazar kimliğimle söylüyorum. Üç beş tane MHP içinde muhalif dışında MHP’de büyük bir fire olmayacaktır.

NE OLMUŞTU

MHP Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya'nın partili cumhurbaşkanlığını öngören anayasa değişiklik teklifine 'hayır' diyeceğini açıklayarak partideki görevinden istifa ettiği iddiası siyasi kulislerini hareketlendirmişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bu sabah hurriyet.com.tr'in sorusu üzerine "Şu ana kadar parti genel sekreterliğine gelmiş bir müracaat yok ama benim bildiğim kadarıyla kendisi bugün bir basın toplantısı yapacakmış" demişti. Kaya'nın önceki gün yapılan Başkanlık Divanı ve dün yapılan parti grup toplantısına katılmadığı belirtilirken, bugün de partideki makamına gitmediği öğrenilmişti.

BAHÇELİ: BİR TEK 'EVET' OYUM VAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise dünkü grup toplantısı sonrası basın mensuplarının MHP içindeki anayasa eleştirileriyle ilgili soruya şu yanıtı vermişti:

Normaldir. Milletvekilleri düşüncelerini sizin gibi değerli basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyor. Biz de sizin aracılığınızla öğreniyoruz. O bakımdan saygı duyuyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde anayasa değişikliklerinin gündeme geleceğini söylüyor. Tabii siyasi partiler grup kararı alma durumunda değildir. Yasa buna müsaade etmemektedir. Benim, Anayasa Komisyonu’nda kabul edilen, Genel Kurul’a geldiğinde de oralardaki değerlendirmelerde katkı sağlayacak bir tek ‘Evet’ oyum vardır. Onu da vereceğim. ‘Evet’ oyunu referandumda da tekrarlayacağım.