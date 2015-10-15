MHP'li Öztürk:

MERSİN () – MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, Ankara'daki saldırıyı gerekçe göstererek sokağa dökülenlerin olduğunu belirterek, "Bizde soruyoruz bu güne kadar durdunuz da şimdi sokaklara çıkmak için bu gerekçeye sığınıyorsunuz. Yoksa bu gerekçenin hazırlanmasında parmağınız mı vardı?" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen toplu açılış törenine katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk, "Bir hain el vatandaşlarımızı katletti. Şimdi bakıyoruz bunu bahane ederek sokaklara dökülmüşler. Sokaklar yetmedi ateşe vermeye çalışıyorlar. Bizde soruyoruz bu güne kadar durdunuz da şimdi sokaklara çıkmak için bu gerekçeye sığınıyorsunuz. Yoksa bu gerekçenin hazırlanmasında parmağınız mı vardı?" dedi.

"BU TOPRAKLARIN ALTI ÜSTÜNDEN KIYMETLİDİR"

Öztürk, "Aklınızı başınıza devşirin. Bu milletin huzuruna katletmeyin. Bu topraklar kutsal topraklardır, altı üstünden kıymetlidir. Bu topraklarda hep birlikte hür ve bağımsız yaşıyoruz. Eğer dikkatli davranmadığınız vakit başınıza ne geleceğini soruyorsanız, Mersin'de sokağa çıkıp köşe başlarına bakın. Arabanız durduğunda size uzanan küçük ellere bakın. Onlar da sizin çocuklarınız kadar yaşama hakkına sahip. Suriye'nin çocukları, kendi ülkelerinde yaşamak dar olduğu için işte kapılarımıza yığılmışlar, dileniyorlar. Yine de bizim çocuklarımızdan şanslılar" diye konuştu.

"AYAKLARIMIZN ALTINDA BİR TOPRAK BİLE KALMAZ"

"Biz eğer onların haline düşersek, onların gününe düşersek, ne Kürt'ün çocuğu, ne Türk'ün çocuğu, ne Laz'ın çocuğu, ne Çerkez'in çocuğu, el uzatacağı ayaklarının altında bir toprak bile kalmaz" diyen Öztürk, "Sığınacağımız bir yer yok. Onun için bu ülkenin kıymetini iyi bilelim. Birbirimize sarılmaktan, birbirimizi anlayışla karşılamaktan başka çaremiz yok. Burada birlikte beraber geleceğe yürüyorsak, bizden büyüğü yoktur. Tefrikaya düşersek işte halimiz Suriyeli çocuklar olur dedik. Biz onlar kadar da şanslı değiliz" şeklinde konuştu.

"BİR TARİH YAZAN RUH HALEN YAŞIYOR"

Öztürk, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu topraklarda huzuru çok görenler, kardeş kanının akmasından zevk alanlar, bu milletin mukadderatına ölçü koyanlar, unutmayın, bundan yıllarca önce bu topraklar esarete düşmüştü. Ama bir Mustafa Kemal çıktı, millet onun etrafında kenetlendi ve geldikleri gibi geri gönderdiler, bir tarih yazdılar. Unutmayın o ruh hala yaşıyor. İhtiyaç hissedildiği vakit hala yeniden bir Sakarya Meydan Muharebesi verecek bir ruh bu topraklarda yaşıyor. Ama istiyoruz ki kimse kimsenin kılına dokunmasın. Bu topraklarda yaşayan her fert birinci sınıf vatandaş anlayışıyla yaşasın." - MERSİN

ANKARA'DAKİ SALDIRIYA ÜNLÜ İSİMLERİN TEPKİLERİANKARA'DA BARIŞ MİTİNGİ KANA BULANDI, GELİŞMELER İÇİN TIKLAYINPATLAMA SONRASI OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLERİŞTE BAŞKENT'İ KANA BULAYAN O PATLAMA !