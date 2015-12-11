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Microsoft'ta flaş gelişme! 'Mercury projesi' iptal mi?
Microsoft kullanıcılarının beklediği Mercury isimli tablet projesi iptal mi edildi?

Microsoft'ta flaş gelişme! 'Mercury projesi' iptal mi?
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Nokia'nın cihaz ve servisler bölümünü satın aldıktan sonra cep telefonu pazarında duraksama dönemine giren Microsoft, öte yandan yakın zamanda Surface Pro 4 modelini tanıtmıştı. Bu bağlamda henüz randımanlı bir ilerleme süreci yakalayamayan Microsoft, bu kez de bir iptal haberiyle karşımıza çıktı.


Bir iddiaya göre Microsoft'un Mercury adıyla anılan tableti iptal edilmiş durumda. Sızıntının kaynağı, sızıntılarıyla ünlü Evan Blass. Paylaştığı bir tweet'te Microsoft logolu ve cep telefonu görünümünü andıran bir cihazın Lumia mezarlığına katıldığının haberini veren Blass, tweet'e yukarıdaki fotoğraf eklemeyi de ihmal etmemiş.


Tasarımıyla Nokia'nın iki yıl önce çıkarttığı Lumia 2520'yi andıran Mercury kod adlı cihaz, muhtemelen hiç gerçekleşmeyecek. Fakat Microsoft'un amiral konumda Surface serisini tuttuğu düşünüldüğünde, Mercury'nin orta veya giriş segmentine hitap edecek olması muhtemeldi. O nedenle iptal edilmeseydi de büyük heyecan yaratmayacağı düşünülüyor.




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