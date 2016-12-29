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Millet Hanı’nda çalışmalar yine durdu.
Türkiye’nin en büyük restorasyon projesi olan ve Topkapı Sarayı’ndan sonra Türkiye’nin en büyük anıtsal eseri olan Şanlıurfa Millet Hanı’nda çalışmalar yine durdu.

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Tarih: 29-12-2016 16:12
Millet Hanı’nda çalışmalar yine durdu.
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ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Türkiye’nin en büyük restorasyon projesi olan ve Topkapı Sarayı’ndan sonra Türkiye’nin en büyük anıtsal eseri olan Şanlıurfa Millet Hanı’nda çalışmalar yine durdu.Yetkili firmanın projeyi Nisan ayında bitirmesi gerekiyordu.

Şanlıurfa’nın en projelerinden olan Millet Hanı’ndaki bir türlü bitirilemedi. Kenttin tarihi dokusu, turizmi ve birçok noktadaki alanına katkı sağlayacak çalışmada istenilen sonuç bir türlü elde edilemedi. Tahmini bütçesi 100 milyon TL olan Millet Hanında çalışmaların yeniden ne zaman başlayacağı ise bilinmiyor. Özel müteşebbislerin, siyasiler ve yerel yöneticilerin soruna el atılması bekleniyor.






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