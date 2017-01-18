Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi.

İtfaiye kavşağındaki sinyalizasyon sisteminin bulunduğu yaya geçidinden geçmeye çalışan bayana, M.T.’nin kullandığı 63 B 6425 plakalı motosiklet çarptı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü ile çarptığı kadın yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.