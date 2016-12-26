Muhalefet , Yılmaztekin’i Susturamadı

Yaklaşık 50 Saat’e yakın bir süredendir çalışmaları aralıksız devam eden TBMM’de Anayasa değişikliği paketi çalışmaları son sürat devam ediyor. 4 gündür geneli üzerinde görüşmelerin devam ettiği paketin bugünkü görüşmelerinin çok uzun sürmesi nedeni ile yeterlilik önergesi verildi. CHP’li Vekillerin sert itirazlarının ardından ise hakaretler havada uçuştu.

AK PARTİ VE CHP ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Engin Altan’ın AK Parti Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin’e plastik su bardağı fırlatması üzerine ortaklık bir anda karıştı. Karşılıklı hakaretlerin havada uçuştuğu ortamda vekilleri sakinleştirmek bir hayli zor oldu. AK Parti Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin’inde muhalefete karşılık verdi. Yılmaztekin, zorlukla sakinleştirildi.

MECLİS BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP ÇALIŞMALARA BİR GÜNLÜK ARA VERDİ

Mecliste yaşanan gerginlik ve kavgadan sonra Komisyon başkanı çalışmaya 1 günlük ara verildi.

Komisyon Başkanı Mustafa Şentop, 26 Aralık Pazartesi saat 11.00'de yeniden toplanacaklarını belirtti.