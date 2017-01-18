MÜSİAD'ta yeni başkan Barut oldu

Bir otelde düzenlenen 19.Olagan Genel Kurulun’a MÜSİAD Genel Başkanı Nail Opak, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi,Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipoğlu, STK’lar ve iş adamları katıldı.

Bütçe ve faaliyet raporlarının okunmasının ardından tek liste halinde gidilen seçimde iş adamı Mahmut Barut, yeni şube başkanlığı görevine getirildi.

Kongrede konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, başkanlara tüzük gereği 2 dönem sınırlama getirdiklerini söyledi.Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Opak, İstanbul’da Reina katliamının failinin yakalanmasının sevindirici olduğunu belirterek, Bu çok önemli bir gelişme.Güvenlik güçlerimize çok teşekkür ediyorum.Maşaların bulunması,maşayı tutan ellere uzanabilme anlamını taşıyor.Hepimiz biliyoruz ki terör saldırıları bizi birbirimizi düşman etmek için planlanıyor.Bunlara bizim vereceğimiz en büyük cevap,birbirimize en güzel bir şekilde sarılmaktır.Aramıza nefret tohumlarının girmesine izin vermemeliyiz.Bu süreçte iş adamlarımıza da farklı sorumlulukları düşüyor.İş adamlarımız ne olursa olsun üretmeye ve büyümeye devam etmeli.MÜSİAD olarak ta daima bu çizgi doğrultusunda hareket edeceğiz” dedi.

Şanlıurfa Valisi Gümgör Azim Tuna ise,MÜSİAD Şanlıurfa Şubesi’nin 19.Olagan Genel Kurulun’un hayırlı olmasını diledi.Tuna, MÜSİAD’ın yerli ve milli bir duruş sergileyen, muhafazakar değerli temsil eden ve gönülden muhabbetle sevdikleri bir örgütlenmenin olduğunu söyledi. Tuna ‘’Şanlıurfa Türkiye’nin yaş ortalaması itibariyle en genç ve dinamik şehridir. Hem bölgenin hem Türkiye’nin sigortası ve ülkemizin gelecekte ihtiyacı olan genç nüfusu da burada. İş dünyamızdan ve sanayicilerden beklentimiz bölge insanını, çocuklarımızı vasıflı hale getirmeleridir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda ihtiyacını karşılayacak şekilde sanayimize, üretimimize katkıda bulunacak hale getirmeleridir. Bu konuda iş birliği yapmamız, gayret göstermemiz lazım. Burada yetiştireceğiz ve başka illere ihraç edeceğiz vasıflı elemanları’’ dedi.

MÜSİD Şanlıurfa Şubesi’nin yeni yönetim kurulu ise şöyle;

Yönetim Kurulu Asil Üyeler:

Mahmut Marut-Ömer Singan-Mahmut Çiçek-Mustafa Tokmak-Faruk Bayuk-Ahmet Boz-Cemal Mestçi-Mithan Arhan-Mustafa Badıllı,Metin Kürkçüoğlu.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:

Abdulkadir Yetkin-Ahmet Önkol,Ali Şeker,Nihat Kesik,Abdulrezak Yıldız-

Denetleme Kurulu Asil Üyeler:

Abdullah Yeşil-Zekeriya Seyidoğlu-Mehmet Yılmaz

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler:

Enver Sedat Yahlizade-Adem Atmani-Ahmet Biter