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Musul’da üç genç kurşuna dizildi
Musul’da Haşdi Şabi militanları ve Irak askerleri, Musul’da işkence ettikleri 3 genci ardından sokak ortasında kurşuna dizdi.

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Tarih: 26-01-2017 10:58
Musul’da üç genç kurşuna dizildi
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Irak askerlerinin, Güneydoğu Musul yakınlarındaki Sümer mahallesinde, DEAŞ’a bağlı olmakla suçladıkları üç genci öldürmelerini gösteren video sosyal medyada büyük tepki topladı. Birkaç gün öncesine ait olduğu belirlenen görüntülerde, DEAŞ mensubu olmakla suçlanan üç genç, üniformalı kişiler tarafından önce dövülüyor, ardından da işkence edilip kurşuna diziliyor.

Gençler kendilerinin terör örgütü DEAŞ’la bir alakalarının bulunmadığını söylemelerine rağmen, kutsal değerlere küfreden kişiler tarafından makineli tüfeklerle kurşuna diziliyor.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER KAMERADA (+18)






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