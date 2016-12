Nevin Gökçek 15 Temmuz Gazilerini Ziyaret Etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in eşi Nevin Gökçek, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaralanan ve Ankara'da tedavi gören gazileri ziyaret etti.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in eşi Nevin Gökçek, Bilkent'teki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavilerini sürdüren 15 Temmuz gazilerini ziyarete gitti. Gökçek, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunarak ailelerine destek olarak onlara moral verdi ve ailelerle sohbet ederek sorunlarına ortak oldu. Ziyaretinde oldukça duygulu anlar yaşayan Gökçek zaman zaman gözyaşlarına da hakim olamadı.



"Biz askerlerin üzerine yürüdükçe onlar da ateş etmeye başladılar"



muhabirine yaşadıklarını anlatan 30 yaşındaki iki çocuk babası Ahmet Kahraman, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanın meydanlara çıkma çağrısı üzerine köprüye ilk gidenlerden biri olduğunu söyledi. O geceyi anlatan Ahmet Kahraman, "15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın açıklamasını duyduktan sonra iki kardeşimle şu an ki adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan Birinci Boğaz Köprüsüne çıktık. Hiçbir şeklide sonunu düşünmeden karar verdik. Zaten evimiz çok yakındı köprüye 10 dakika mesafede, direk araçla gidip köprüye çıktık. İlk gelen gruplardandık biz de, saat gece 12 buçuk bir civarıydı, hiçbir şekilde tereddüdümüz yoktu. Gittiğimizde askerler orayı kapatmışlardı, halk çoğalmaya başlamıştı. Biz askerlerin üzerine yürüdükçe onlar da ateş etmeye başladılar, ilk başta havaya ateş ediyorlardı sonra üzerimize ateş etmeye başladılar. Ben oraya gittikten yaklaşık 45 dakika sonra vuruldum, sol göğsümün kalbe yakın bir yerinden vuruldum ve atardamarımın bir santim yanında geçmiş kurşun. Orada zaten ambulans ekipleri yoktu, bir tane vardı o da yetmiyordu 3'er 4'er alıp götürüyordu yaralıları çünkü karşı taraftaki vatan hainleri otomatik silahlarla ateş ediyorlardı. Köprünün karşı yönünden gelen araçlar durdurulup yaralılar konuluyordu, kardeşim de o an ben vurulduktan sonra karşı şeritten gelen aracın birini durdurup beni hastaneye götürdüler. 15 Temmuzdan 9 Kasıma kadar yaklaşık 4 buçuk 5 aylık süreçte İstanbul'da tedavi gördüm, 20 güne yakın yoğun bakımda kaldım ve 11 gün de uyutuldum. Çok zor süreçlerden geçtim, dalağım alındı, sol böbreğim alındı, pankreas ve bağırsağımın bir kısmı alındı. O süreçleri atlattık çok şükür ve şimdi fizik tedaviye geldik, şuan belden aşağısı tıbben felç fakat seviye C ve T seviyelerine göre daha aşağıda olduğu için doktorlar L1, L2 seviyelerinde 8-10 ay kadar uzun zaman da olsa yavaş yavaş his gelebileceğini söylüyorlar. Biz İstanbul'da ikamet ediyoruz ve eşim gelip gidiyor, yaklaşık 40 gün kadar oldu burada fizik tedavi görüyorum, gelişim gösteriyoruz, artık kıyafetlerimi kendim giyiyorum, yemeğimi kendim yiyorum, yataktan sandalyeye geçebilmek gibi yani hastane çok teşekküllü ve güzel bir hastane bende baya bir yol kat ettim, inşallah his gelmeye başlayınca da yürüyerek çıkacağım buradan" ifadelerini kullandı.



Hakkari'de içinde bulunduğu zırhlı araçla kaza geçirmesi sonucu hastanede tedavisi süren Özel Harekat Polisi Adem Özcan'ın annesi Cemile Özcan ise, "7 Temmuz'da nöbet değişimi sırasında zırhlı araçla göreve giderken kaza geçirdiler. Şuanda bilinci kapalı, doktorlar tedavisinde zaman gerekli olduğunu söylüyorlar, 6 aydır tedavi görüyor GATA'da, bizlerde bekliyoruz zamanla iyileşecek inşallah" şeklinde konuştu.



Ziyaretinde ailelere ayetlerin yazılı olduğu bir tablo, akıllı Kur'an ve hatıra defteri ve Türk bayrağı gibi hediyeler veren Gökçek, daha sonrasında gazilerle fotoğraf çekinerek tekrar geleceğini de belirtti. - ANKARA