Nokia'dan çok konuşulacak hamle!

Nokia uzun süren sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Ünlü teknoloji markasının ipucu vererek ortaya koyduğu cihazın özellikleri çok konuşulacağa benziyor.



Nokia, bundan birkaç ay önce VR teknolojileri konusunda yaptığı AR-GE çalışmalarının sonuç verdiğini VR kamerası OZO ile gözler önüne sermişti. Ancak o zamanlar OZO hakkında yalnızca kısa birkaç video ve fotoğraf sunulmuştu. Şimdi ise çok daha fazlası var.



Nokia, sonunda VR kamerası OZO hakkında tüm detayları gün ışığına çıkarttı. VR gözlüklere uygun 360 derecelik videolar kaydedebilen OZO, profesyonel seviyede video kaydedilebilmesine imkan tanıyor. Bu sayede film sektörü için de kullanılabilecek olan Nokia OZO, üzerinde tam 8 kamera bulunduruyor. 2K x 2K kamera sensörlerinden oluşan OZO, 500 GB'lık SSD'ye 45 dakikalık görüntü kaydedebiliyor. 2016'nın ilk çeyreğinde satışına başlanabilecek olan OZO, 5 bin dolar ön ödeme ile totalde 60 bin dolara satın alınabilecek olan OZO, aksesuarlarıyla da bir hayli pahalı olacak. Örneğin yalnızca dock istasyonu 1500 dolardan satışa sunulacak olan OZO VR hakkında daha fazla detay için internet sitesini ziyaret edebilir ve yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.