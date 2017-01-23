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Numan Kurtulmuş: Sandık en kısa sürede kurulacak
Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş referandumla ilgili "Rejim değil sistem değişiyor. En kısa sürede sandığa gidilecek. İmza süreçleri tamamlandıktan sonra tarih de belli olacak" dedi.

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Tarih: 23-01-2017 20:28
Numan Kurtulmuş: Sandık en kısa sürede kurulacak
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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı. Referandum süreci ve Astana görüşmeleriyel ilgili konuşan Kurtulmuş  "Bundan sonra Meclis'in yapacağı bir şey yoktur, Meclis defteri kapanmıştır. Halkın oylamasına sunacağız" dedi. 

ABD Başkanı Trump'a çağrı yapan ve Türkiye'nin iki talebini açıklayan Kurtulmuş'un açıklamalarını satır başları şöyle:  

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Mevcut anayasa değişiklik paketi, rejim değişikliğiyle ilgili bir paket değildir; sistem değişikliğidir. Bir rejim değişikliği tartışılıyor olsaydı, egemenlikle ilgili konuları içermesi gerekirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kullanılacağıyla ilgili bir tartışması yoktur. En kısa sürede sandığa gidilecek.

  REFERANDUM TARİHİ VE OHAL

Meclis bu kararı Cumhurbaşkanı'na iletecek. Cumhurbaşkanı da onaylarsa, Resmi Gazete'de yayınlanacak ve 60 gün içerisinde referandum yapılacak. OHAL başka, bu başka mesele. Tarih bir ortaya çıksın.

MECLİS'İN TATİLE GİRMESİNE CHP'NİN İTİRAZLARI

9 Ocak'tan bu yana geçen süreçte çok yoğun bir mesai harcandı. Dolayısıyla CHP'nin bir takım mazeretler üretmesine gerek yok. Bundan sonra Meclis'in yapacağı bir şey yoktur, Meclis defteri kapanmıştır. Halkın oylamasına sunacağız. CHP'li arkadaşların bu olgunluk içerisinde süreci yönetmesi gerek. Bunların arkasından bir şey çıkmaz.

KHK'LAR

OHAL işlemlerini inceleme komisyonu kuruldu. İşten atılanlar, uzaklaştırılanlar, kapatılan dernekler, vakıflarla ilgili bir itiraz mercisi olarak 7 kişilik bir komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. Gerekirse Bakanlar Kurulu birer yıl süreyle çalışma takvimini uzatabilecektir. Bu iç hukuk sürecinin objektif yürüyeceğine inanıyoruz. Gözaltı süresinin 30 günden 7 güne indirilmesi de önemlidir. İlk 5 gün içerisinde avukatla görüşme yasağı da kaldırılmıştır. KHK'lar çerçevesinde 367 kişi ihraç edilmiştir, 124 kişi de göreve iade edilmiştir. Gazilerin tümünün arasındaki farkların kaldırılarak, yaklaşık 19 bin kişi 1404 lira 2150 lira arasında gazilik maaşı alacaklardır. Bu kapsamda 4 KHK ile çok sayıda karar alındı.

ASTANA GÖRÜŞMELERİ

Hayırlı sonuçlar vermesini, Suriye'de adil ve kalıcı barışa zemin hazırlamasını temenni ediyoruz. Suriye halkı çok çekti. 6 yıl boyunca gelişen son derece acımasız, kanlı bir savaşla karşı karşıya kaldık. 600 bin Suriyeli öldü, canım şehirler yerle bir edildi. 13 milyon Suriyeli ya Suriye içerisinde, ya da Suriye dışarısında göçmen hale geldi. Artık bu ağır tabloyu geriye çevirmek, "Suriye Suriyelilerindir" prensibi içerisine getirmek bütün uluslararası camianın sorumluluğudur. Biz bu süreçten umutluyuz. İlk sefer 6 yıl sonra savaşan taraflar masanın etrafında bir araya gelecek. Başta en aykırı görüşler uzlaşılacak noktalara gelecektir. Türkiye'nin, Rusya'nın, İran'ın ve ABD'nin olumlu katkıları olmasını temenni ediyoruz. 

TRUMP'TAN 2 TALEP

Bu süreçte hem Ortadoğu, hem dünya siyasetinde yeni yol haritalarının ortaya konulacağı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede özellikle Türkiye ile ABD ilişkileri bakımından eski yönetim tarafından yapılan hataların tekrarlanmaması niyetindeyiz. Bu çerçevede Trump yönetiminden Trump yönetiminden,  özellikle Türkiye-ABD ilişkilerini yeniden güçlendirmek bakımından iki konuda  görüşlerini gözden geçirmelerini tavsiye ve temenni ediyoruz. Bunlardan birisi 15  Temmuz darbesinde bu halkın bütününe karşı suç işlemiş bir eşkıya çetesinin başı  olan Gülen'in ABD'den Türkiye'ye iadesi… İkinci temel mesele ise PYD'ye verilen  desteklerin sona erdirilmesi. Bu silahlı gücün bölgedeki istikrarsılığın nedeni olduğu açıktır. 

FAİZ ARTIRIMI VE MB POLİTİKASI

Merkez Bankası PPK'yı düzenli yapıyor. Bu olağanüstü durum değil. Merkez Bankası para politikası bakımından bağımsız bir kuruldur. Biz de görüşlerimizi söyleriz, Merkez Bankası'nın nasıl karar alacağını bekleriz.

İSRAİL'İN KUDÜS'TEKİ YERLEŞİMLERİ

Biz İsrail devletinin işgali sona erdirmesi ve BM tarafından alınan kararlara uyarak bu topraklardan çekilmesinin zorunlu olduğu kanaatindeyiz. Doğu Kudüs'ün Müslüman ve Yahudilerin ortak bir şehri olması ve yeni yerleşim yerlerinin açılmaması aslolandır. Kabul edilemez bir işgaldir. Görüşlerimiz budur.

 EMEKLİLERE PROMOSYON

 Gerekli çalışmalar yapılıyor.

 KAMUYA TAŞERON ALIMI

 İlgili bakanlıklar çalışmalarını yapıyor. 






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