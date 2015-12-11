O oyunda Atatürk sürprizi!

Belki de son yılların en fazla beklenen oyunu olan Fallout 4, 10 Kasım tarihinde piyasaya çıktı ve satıldığı her platformda müthiş bir başarıya ulaştı. Oyun o kadar derin ve o kadar iyi tasarlanmış ki, oyuncular halen tam olarak hazmedebilmiş değil ve yeni şeyler keşfetmeye devam ediyorlar.

Bu arada oyundan ilginç bir kare de ekranlara yansıdı. FRPNET'in haberine göre oyundaki görevlerden birinde size verilen beyzbol topunun üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası mevcut ve bunun Bethesda tarafından oyunun 10 Kasım tarihinde piyasaya çıkması sebebiyle yapılmış bir jest olması çok olası...

Bununla birlikte Fallout serilerinin tamamında ünlü karakter, oyun, film ve romanlara atıflar mevcut. South Park'ın her bölümün sonunda ölen kararkteri Kenny'den tutun da soğuk savaş dönemine yapılan politik giydirmelere kadar serinin tüm oyunları bu konuda oldukça zengin sayılır.

Bu imzalı beyzbol topunu Diamond City’deki Moe Cronin adlı karakterden aldığınız Out in Left Field görevinde edinmeniz mümkün.