Reklam
Bugun...


Obama’nın vedasında şok eden olay
Başkanlık görevini 21 Ocak’ta Donald Trump’a devredecek olan ABD Başkanı Barack Obama ABD ordusuna bir veda konuşması gerçekleştirdi. Ancak törende konuşmadan çok üzüntülü bir olay öne çıktı. Askerlerden biri aniden yere düştü.

facebook-paylas
Tarih: 08-01-2017 10:56
Obama’nın vedasında şok eden olay
+ -

ABD Başkanı Barack Obama görevini devretmden önce ABD ordusuna bir veda konuşması yaptı. Obama’ya  tören sırasında Başkan Yardımcısı Joe Biden, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve ABD Savunma Bakanı Ashton Carter eşlik etti. Ancak törende Obama’nın veda konuşmasından çok merasim gereği hazırda bekleyen askerlerden birini düşmesi damga vurdu. Yere yığılıp kalan askere kimse yardım etmedi. Hiçbir şey olmamaış gibi davranılması büyük tepki çekti. Askerin nedne rahatsızlandığı veya daha sonra neler yaşandığı ise bilinmiyor.






YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Usame bin Ladin’in oğlu terör listesine girdiUsame bin Ladin’in oğlu terör listesine girdi
Obama’nın vedasında şok eden olayObama’nın vedasında şok eden olay
Üç İldeki Göçmen Kaçakçılığı OperasyonuÜç İldeki Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
Ürdün’den Reina kararıÜrdün’den Reina kararı
Ateşkesle bilikte 2 bin 200 aile Halep’e döndüAteşkesle bilikte 2 bin 200 aile Halep’e döndü
Uzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağı tespit edildiUzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağı tespit edildi
Ekim ayında kıyamet kopacak iddiasıEkim ayında kıyamet kopacak iddiası
Kuveytliler, Suriyeli Yetimleri SevindirdiKuveytliler, Suriyeli Yetimleri Sevindirdi
BMGK Suriye'de ateşkes kararını kabul etti!BMGK Suriye'de ateşkes kararını kabul etti!
Rus diplomatlar ABD’ye “hoşçakal” dediRus diplomatlar ABD’ye “hoşçakal” dedi
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI