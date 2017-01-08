Obama’nın vedasında şok eden olay

ABD Başkanı Barack Obama görevini devretmden önce ABD ordusuna bir veda konuşması yaptı. Obama’ya tören sırasında Başkan Yardımcısı Joe Biden, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve ABD Savunma Bakanı Ashton Carter eşlik etti. Ancak törende Obama’nın veda konuşmasından çok merasim gereği hazırda bekleyen askerlerden birini düşmesi damga vurdu. Yere yığılıp kalan askere kimse yardım etmedi. Hiçbir şey olmamaış gibi davranılması büyük tepki çekti. Askerin nedne rahatsızlandığı veya daha sonra neler yaşandığı ise bilinmiyor.