Öğrencilerin maç keyfi

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Şanlıurfa Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencilerini Efeler Ligi Voleybol müsabakasında karşı karşıya gelen Memleket Spor Kulübü (MSK) – Galatasaray maçına götürdü.

YKY yurdundan Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğünün araçlarıyla alınan öğrenciler müsabakanın gerçekleştiği salona getirildi.

MSK erkekler Voleybol takımını destekleyen KYK öğrencileri hafta sonlarını Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü sayesinde dolu dolu geçirdiklerini belirterek GHSİM İl Müdürü Hakan Keşküş’e teşekkür ettiler.

Hafta sonları yurtta zaman geçirmenin zor olduğunu ve sıkıcı olduğunu belirten öğrenciler her geçen gün artan aktivitelerin kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

ETKİNLİK TAKVİMİ OLUŞTURDUK

Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Hakan Keşküş, öğrencileri spora yönlendirmek hafta sonlarını dolu dolu geçirmelerini sağlamak için her türlü etkinliğe hazır olduklarını bu kapsamda KYK öğrencilerine yönelik birçok çalışmaları olduğunu söyledi.

Öğrencilerin sadece ders çalışarak başarılı olamayacağını sosyal aktivitelerin bu konuda önemli rol oynadığını sözlerine ekleyen Müdür Keşküş, “Öğrencilerimiz sadece ders çalışarak başarılı olamaz sosyal aktiviteler bu konuda önemli bir rol oynuyor. Bu kapsamda ekip arkadaşlarımız ile bir etkinlik takvimi oluşturduk. Bu takvim sayesinde çocuklarımız her günlerini dolu ve eğlenceli geçirecek” ifadelerini kullandı.