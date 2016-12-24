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Öğrenciye Taciz İddiası Linç Ettiriyordu
Bolu’nun Mengen ilçesinde bulunan bir lisede öğrencilerine cinsel içerikli mesaj attığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Urfa'lı öğretmene ilçe halkı linç girişiminde bulundu.

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Tarih: 24-12-2016 12:06
Öğrenciye Taciz İddiası Linç Ettiriyordu
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Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan bir lisede öğrencilerine cinsel içerikli mesaj attığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen öğretmene ilçe halkı linç girişiminde bulundu. Öğretmenin 2015 yılında Şanlıurfa'dan HDP milletvekili aday adayı olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan Gentaş Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde geçici görevle beden eğitimi öğretmenliği yaptığı öğrenilen A.Ç., iddiaya göre 7 kız öğrenciye cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Öğrenciler kendilerine gelen mesajları okul müdürüne göstermesiyle ortaya çıkan taciz olayı sonrasında öğretmen A.Ç. hakkında soruşturma başlatılarak açığa alındı.

Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki ifade işlemleri bittikten sonra geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen A.Ç., adliye önünde bekleyen ilçe halkı tarafından linç edilmek istendi.

 

 




Kaynak: haberler.com



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