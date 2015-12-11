Öğretmenler Birlikte Öğreniyor

Proje, öğretmenliğe henüz başlamamış öğretmen adaylarıyla bir araya gelerek, hem onların hem de Vakfın gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar yürütmeyi hedefliyor.

Tüm katılımcılar için gönüllülük esasına dayalı “Biz Öğretmenler İçin Varız” projesi 13 Ekim Salı günü saat 14.00’te, İstanbul Eminönü’nde bulunan Öğretmen Akademisi Vakfı genel merkezinde tanışma toplantısıyla başlıyor. Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimine destek sağlayacak eğitim programları geliştiren ve Türkiye’nin dört bir köşesindeki devlet okullarında ücretsiz olarak eğitimler veren Öğretmen Akademisi Vakfı, bu proje ile kendine ve mesleğine değer katmayı isteyen öğretmenleri birlikte öğrenmeye davet ediyor.

Toplantıya kayıt yaptırmak isteyenlerin, 9 Ekim Cuma gününe kadar, info@orav.org.tr adresine e-posta göndermesi yeterli oluyor.

Detaylı bilgi için Öğretmen Akademisi Vakfı’nın kurumsal web sitesi orav.org.tr ziyaret edilebilir.

ÖSYM, 2016 yılı KPSS tarihlerini açıkladı