Öğretmenleri Taşıyan Araç Devrildi: 8 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, öğretmenleri taşıyan araç, lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrildi. Kazada 8 öğretmen yaralandı.



Kaza, Siverek'e 50 km uzaklıkta meydana geldi. Lastiği patlaması sonucu şarampole devrilen araç içinde bulunan öğretmenler çeşitli yerlerinden yaralandı. Öğretmenlerin Doğukent köyü Eyyüp Cenap Gülpınar ilk ve orta okulunda görevli oldukları öğrenildi.



Yaralı öğretmenler Erkan Bekbastı (28), Merve Bakır (23), Kübra Çabuk (23), Ali Ertaş (25), Mevlüt K. (25), Gonca Akçakoyun (26), Sultan Aslan (28) ve Neslihan Tekçe (23) kaza yerinden geçen servis aracıyla ve olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili tahkikat başlattı.