Reklam
Bugun...


Öğretmenleri Taşıyan Araç Devrildi: 8 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, öğretmenleri taşıyan araç, lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrildi.

Öğretmenleri Taşıyan Araç Devrildi: 8 Yaralı
+ -

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, öğretmenleri taşıyan araç, lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrildi. Kazada 8 öğretmen yaralandı.

Kaza, Siverek'e 50 km uzaklıkta meydana geldi. Lastiği patlaması sonucu şarampole devrilen araç içinde bulunan öğretmenler çeşitli yerlerinden yaralandı. Öğretmenlerin Doğukent köyü Eyyüp Cenap Gülpınar ilk ve orta okulunda görevli oldukları öğrenildi.

Yaralı öğretmenler Erkan Bekbastı (28), Merve Bakır (23), Kübra Çabuk (23), Ali Ertaş (25), Mevlüt K. (25), Gonca Akçakoyun (26), Sultan Aslan (28) ve Neslihan Tekçe (23) kaza yerinden geçen servis aracıyla ve olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili tahkikat başlattı.




Bu haber 53 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Şanlıurfa'da KCK operasyonu 12 gözaltıŞanlıurfa'da KCK operasyonu 12 gözaltı
Hudud Karakolunda intihara teşebbüsHudud Karakolunda intihara teşebbüs
Şanlıurfa'da İlginç Horoz DeneyiŞanlıurfa'da İlginç Horoz Deneyi
Önen Sosyal Hizmet Merkezi Müdürleri ile Bir Araya GeldiÖnen Sosyal Hizmet Merkezi Müdürleri ile Bir Araya Geldi
Tipioğlu'nu Urfalılar sevdiTipioğlu'nu Urfalılar sevdi
Şanlıurfa'da Fetö'den 10 Hakim ve Savcıya GözaltıŞanlıurfa'da Fetö'den 10 Hakim ve Savcıya Gözaltı
Pompalı Tüfekle Intihar EttiPompalı Tüfekle Intihar Etti
Viranşehir'de, Otomobilin Çarptığı Inşaat Işçisi ÖldüViranşehir'de, Otomobilin Çarptığı Inşaat Işçisi Öldü
Hilvan'da PTT ÇilesiHilvan'da PTT Çilesi
Şanlıurfa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımında İzdihamŞanlıurfa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımında İzdiham
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2016 Ahin Güneş Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI