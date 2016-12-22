Reklam
Bugun...


Öğretmenlik sıralamasına yeni düzenleme
YÖK, üniversitede öğretmenlik tercihi için 240 bin başarı sıralaması şartı getirdi.

Öğretmenlik sıralamasına yeni düzenleme
+ -

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saraç, "Bazı yükseköğretim programları, birinci aşama ile öğrenci alıyorlardı. Biz önce birinci aşama ile öğrenci alan öğretmenlik programlarını artık ikinci aşamaya nakletme kararı aldık. Bu çok radikal bir karar. YGS puanları ile öğrenci alan bu programları LYS puanlarına naklederken YGS'deki test içeriklerini dikkate alacağız. Bütün bu LYS'den öğrenci kabul edecek programlar için de başarı sıralaması şartı getirdik. Bu başarı sıralaması şartı da 240 bin. 240 binden aşağısının artık bu programlara girmesi söz konusu olmayacak." dedi.

"AÇIK UÇLU SORUYA YAVAŞ YAVAŞ GEÇİLECEK"

Üniversiteye girişteki ikinci aşama olan LYS'de öğrencilerin açık uçlu sorularla tanışmasını sağlayacak şekilde az sayıda soru sorulacağını belirten Saraç, "Öğrencilerimizi hiçbir şekilde tedirginliğe sevk etmememiz lazım. Açık uçlu soruya yavaş yavaş geçilecek. Bu bağlamda öğrencilerimizin açık uçlu sorularla tanışmasını istiyoruz." diye konuştu.

"İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE İKİNCİ AŞAMADAN ÖĞRENCİ ALINACAK"

YÖK Başkanı Saraç, şöyle konuştu:

"Yıllardan beri ilahiyat fakülteleri ile alakalı 'Niye ikinci aşamadan girilmiyor. Bu, niteliği yükseltici bir husustur halbuki' diyerek bize başvurular, raporlar sunuluyordu. Yükseköğretim Kurulu olarak ilahiyat fakültelerinde artık bu yıldan itibaren ikinci aşamadan öğrenci alınacağını burada açıklamak isterim."




Bu haber 234 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Öğretmenlik sıralamasına yeni düzenlemeÖğretmenlik sıralamasına yeni düzenleme
Öğretmenler Birlikte ÖğreniyorÖğretmenler Birlikte Öğreniyor
YGS Matematiğine Singapur ModeliYGS Matematiğine Singapur Modeli
Eğitimcinin Eğitimi Projesi başlıyorEğitimcinin Eğitimi Projesi başlıyor
Fidanlar, Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Sarıtepe Kampüsü’ne 3500 fidan dikti!Fidanlar, Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Sarıtepe Kampüsü’ne 3500 fidan dikti!
Prof. Dr. Ali Vahit Turhan, Palmes Académiques ile onurlandırıldıProf. Dr. Ali Vahit Turhan, Palmes Académiques ile onurlandırıldı
BİLGİ’nin Kalite Odaklı Hedefine 4 YıldızBİLGİ’nin Kalite Odaklı Hedefine 4 Yıldız
Altı Sigma ile yönetimsel problemler kalmıyorAltı Sigma ile yönetimsel problemler kalmıyor
ÖSYM sınav sonuçları için mobil uygulaması geliyorÖSYM sınav sonuçları için mobil uygulaması geliyor
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2016 Ahin Güneş Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI