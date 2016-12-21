Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Önen, sosyal hizmet merkezi müdürleri ile bir araya geldi.



Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürü Murat Önen, il müdürlüğü toplantı salonunda sosyal hizmet merkezi müdürleri ile bir araya geldi. Toplantıya ASP İl Müdürü Murat Önen, İl Müdür Yardımcısı Fatih Ok ve SHM müdürleri katıldı.



Toplantıda, vatandaşların sorun ve sıkıntılarına, çözüm odaklı olarak çalıştıklarını ifade eden ASP İl Müdürü Murat Önen, "Her ay düzenli olarak kuruluş müdürleri ile farklı kuruluşlarda bir araya geliyoruz. Bir araya gelmemizin nedeni kuruluşların sıkıntıları ve sorunların giderilmesi açısından çözümler üretmek. Üretilen çözümler sonucunda vatandaşların iş ve işlemlerini daha sağlıklı bir şekilde yürütmektir" şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA