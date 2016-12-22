Osmanlıspor’u yenmek gurur verici

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, “Herkesin takdirini kazanmış takımı deplasmanda yenmek müthiş bir olay. Çok gurur verici” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Şanlıurfaspor, deplasmanda Osmanlıspor’u 2-1 yendi. Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı değerlendirmesine trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Amedspor Kaptanı Şehmus Özer’e Allah’tan rahmet dileyerek başladı. Ailesine ve futbol camiasına başsağlığı dileyen Kılıç, Şehmus Özer’in insan olarak da oyuncu olarak da çok değerli bir kardeşi olduğunu dile getirdi.

Namağlup olarak lideriz

Teknik Direktör Kemal Kılıç grupta namağlup liderliklerini sürdürdükleri için mutlu olduklarını söyledi.Son 6 resmi maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldıklarına dikkati çeken Kılıç, “Osmanlıspor, Türkiye’nin en yetenekli kadrolarından birine sahip. Herkes tarafından alkışlanacak bir takım. Oyuncularımızın öz güveni ikinci yarıda da olsa sahaya yansıdı. Böylesine güçlü, herkesin takdirini kazanmış takımı deplasmanda yenmek müthiş bir olay. Çok gurur verici” diye konuştu.

Mağlubiyeti telefi edeceğiz

Osmanlıspor’un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay ise, bu mağlubiyeti telafi edecek güçlerinin bulunduğunu ifade etti.Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Şanlıurfaspor karşısında ilk devre iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak çok sayıda gol pozisyonunu değerlendiremediklerini söyledi.İkinci yarının başında da iyi oyunlarını sürdürdüklerini anlatan Akçay, “Ancak golden sonra oyuncularımızın konsantrasyonunun dibe vurması düşündürücü. Ondan sonraki süreç bizim için iyi gelişmedi ve müsabakayı 2-1 kaybettik” dedi.