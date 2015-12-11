ÖSYM sınav sonuçları için mobil uygulaması geliyor

Ömer Demir, yaptığı açıklamada, ÖSYM olarak her türlü teknolojik gelişmenin sınav uygulamalarına başarılı bir şekilde entegre edilmesinin en yeni örneklerinden biri olan "2016 ÖSYM Sonuç Açıklama Takvimi"ni açıkladıklarını hatırlattı.