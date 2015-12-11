ÖSYM sınav sonuçları için mobil uygulaması geliyor
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, "ÖSYM Mobil" uygulaması ile adayların sınav sonuçlarına mobil cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceklerini bildirdi.
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Ömer Demir, yaptığı açıklamada, ÖSYM olarak her türlü teknolojik gelişmenin sınav uygulamalarına başarılı bir şekilde entegre edilmesinin en yeni örneklerinden biri olan "2016 ÖSYM Sonuç Açıklama Takvimi"ni açıkladıklarını hatırlattı.
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