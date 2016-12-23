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Oto faresi hırsız yakalandı
Şanlıurfa’da Oto Alım Sitesinde bir işyerini soyan ardından bir adet otomobil çalan hırsız yakalandı.

Oto faresi hırsız yakalandı
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ŞANLIURFA (RUHA AJANS) –  Şanlıurfa’da Oto Alım Sitesinde bir işyerini soyan ardından bir adet otomobil çalan hırsız yakalandı.

Alınan bilgiye göre 19 Aralık’ta Oto Alım Sitesinde Opel Vectra marka aracım  ve işyerinin soyulmasıyla ilgili çalışma başlatan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayının şüphelisi olarak Fikri .B isimli şahsı çaldığı araçla yakaladı. Hırsızlık şüphelisi Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan hırsız Fikri B.’nin iş yerinden çalarak sattığı bilgisayar da sahibine teslim edildi.



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