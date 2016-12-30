Otomobil kliması hakkında bilinmeyenler!

Euromaster, klima gazı hakkında bilinmeyen ve yanlış uygulanan konularda araç sahiplerini uyaran açıklamalar yaptı. Araç klimasında hiçbir sorun gözükmese bile yılda bir kez araç klima bakımının yapılması gerektiğini belirten Euromaster uzmanları, en az iki yılda bir de araç klima gazının yeniden doldurulması gerektiğini vurguluyor. Fakat aracın klimasından kötü kokular gelmeye başladığında veya sıcaklığın istenilen seviyede sabitlenememesi durumunda da artık araç klimasının bakım zamanı gelmiş oluyor.

Düzgün çalışmayan klima sisteminin zararları nelerdir?

Düzgün çalışmayan klima sistemi; hem aracın motorunu zorlar, hem de yakıt tüketiminin artmasına neden olur.

Klima gazının fazla doldurulması tehlikeli midir, hangi sıkıntılara neden olur?

Soğutma işlemini tam gerçekleştiremez.

Araç klima tesisatına zarar verebilir.

Klima kompresörü çalışmaz hatta arızalanabilir.

Klima temizliği yapılmaması hangi hastalıklara davetiye çıkarır?



Lejyoner hastalığına (bir çeşit zatürree) neden olur. Yaygın kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, halsizlik, huzursuzluk ve ateş ön plandadır. Bunun yanı sıra, başlangıçta kuru örksürük hastaların önemli kısmında görülür, bulantı kusma, ishal gibi sindirim sistemi bulguları da yaygındır. Bunlara ek olarak ajitasyon, konsantrasyon bozukluğu ve hatta koma bile görülebilir. İyi temizlenmeyen klimalarda üreyebilecek küf mantarlarının alerjik rinit ve alerjik astıma sebep olabileceği de unutulmamalı.

Araçlardaki klimaların doğru kullanılmaması da sinüzit, kulak iltihapları ve yüz felci gibi sorunlara neden olabilmektedir. Bu yüzden araçlarda klima kullanırken havanın direkt yüze ve göğse değil, ön cama doğru yönlendirilmesi bu sorunların yaşanmasını engellemeye yardımcı olacaktır.

Polen filtresinin görevi nedir, hangi sıklıkla değiştirilmelidir

Dışarıdan içeriye girmeye çalışan toz, polen, spor, toprak, sanayi dumanı gibi birçok kiri tutarak yolcuların alerjik hastalıklara yakalanmasını önler. Soluduğunuz havayı yani sağlığınızı düşünüyorsanız, polen filtresi önemli bir etmen. Her geçen gün artan hava kirliliği paralelinde oluşan kirli hava, konsantrasyon bozukluğu ve uykuya yol açmaktadır. Kirli havaya maruz kalanlar bir kenara, polen alerjisi gibi alerjik durumları olanlar daha kötü etkilenmektedir. İşte bu durumda polen filtresi devreye girerek, dışarıdan içeriye girmeye çalışan toz, polen, spor, toprak, sanayi dumanı gibi birçok kiri tutarak yolcuların alerjik hastalıklara yakalanmasını önler.

Polen filtresi yılda iki kez olmak üzere yol şartlarına göre 10 bin ve 15 bin kilometrelerde değiştirilmelidir. Çok tozlu ve polenli yollarda araç kullanımlarında ise daha önce değiştirilmelidir. Polen filtrelerinin değiştirilmemesi halinde, araç içindeki hava kalitesi oldukça düşecektir. Camların erken buğulanmasından polen filtresinin değişme zamanı geldiğini de anlayabilirsiniz. Polen filtrenizi değiştirmemeniz hem sağlığınızı tehdit edecek, hem de sistemin düzgün çalışmasına engel olarak fazla yakıt tüketimine yol açacaktır. Aracınız 2000 model veya daha üstüyse, polen filtresiyle donatılmıştır.

Lastik ve araç bakım uzmanı Euromaster’dan yapılan açıklamaya göre; Euromaster Servis Noktaları’nda klima sistemi kontrolü ücretsiz yapılırken, 1 Temmuz – 31 Ağustos 2016 tarihleri arasında kampanyaya katılan Euromaster Servis Noktaları’nda klima gazı dolumu KDV dahil sadece 59TL’ye yapılıyor.





