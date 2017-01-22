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Park Halindeki Araç Alev Aldı
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde park halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

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Tarih: 22-01-2017 13:06
Park Halindeki Araç Alev Aldı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde park halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Haliliye ilçesine bağlı Esentepe Mahallesinde meydana geldi. 14 NA 226 plakalı Murat İ.'nin kullandığı araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı park halindeyken bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda, yaralı olmazken araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA






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