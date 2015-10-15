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Parktaki Oyun Aletlerini Yaktılar
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir parktaki oyun aletleri, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yakıldı.

Parktaki Oyun Aletlerini Yaktılar
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir parktaki oyun aletleri, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yakıldı.

Tarsus Belediyesi tarafından Bağlar Mahallesi'nde yaptırılan ve Azerbaycanlı kahramanlık şairi Ahmet Cavat'ın ismi verilen parktaki çocuk oyun aletleri kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yakıldı. Parktaki çocukların oyun aletlerini yakanları kınadığını belirten Belediye Başkanı Şevket Can, hiç kimsenin Tarsus'taki huzur ortamını bozamayacağını söyledi. Yapılan bazı hizmetlerin bazıları tarafından hazmedilemediğini kaydeden Başkan Can, "Şehrimize yapılan hizmetleri engelleyebilmek için haince saldırılarda bulunuyorlar. Azerbaycanlı kahramanlık şairi Ahmet Cavat adına yaptırılan parktaki çocukların oyun oynadığı tüm oyun gruplarına zarar verildiğini tespit ettik. Yapılan hizmetlere zarar verseler de Tarsus her geçen gün daha da güzelleşiyor" dedi.

Herkesin yapılan hizmetlere sahip çıkmasını isteyen Başkan Can, "Göreve geldiğimiz günden bu güne ayrım gayrım yapmadan bütün kesimlere eşit şekilde hizmet veriyoruz. Bu güzel eserlere zarar verenleri kınıyorum. Vatandaşlarımızdan da bu art niyetli kişileri sadece belediyeye değil, herhangi bir tesise ya da hizmete zarar verirken gördüklerinde 155 nolu telefonla polise, 153 nolu telefonla da belediye zabıtasına bildirmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ahmet Cavat Parkı'nda bulunan oyun gruplarının benzin dökülerek yakıldığı öğrenilirken, oyun aletleri kullanılmaz hale geldi. - MERSİN

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