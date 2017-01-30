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Parmağına Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Ekipleri Çıkardı
Şanlıurfa'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

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Tarih: 30-01-2017 16:32
Parmağına Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Ekipleri Çıkardı
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Şanlıurfa'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Erkan Doğan, parmağına taktığı yüzüğü bütün uğraşlarına rağmen çıkaramadı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına giden Doğan, yüzüğün çıkarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, Doğan'ı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Burada doktorlarca uyuşturulan Doğan'ın parmağındaki yüzük itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.

Doğan, doktorlara ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.






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