Pelin Karahan'ın evlat aşkı

Yeni dizisi ‘Yeter’le sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Pelin Karahan, oğlu Ali Demir’le keyifli anlar yaşıyor.
Önceki gün birlikte çektiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşan oyuncu, “Ana - oğul aşk yaşadığımız doğrudur” notunu düştü.
Yeni dizisi ‘Yeter’le sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Pelin Karahan, oğlu Ali Demir’le keyifli anlar yaşıyor.
Önceki gün birlikte çektiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşan oyuncu, “Ana - oğul aşk yaşadığımız doğrudur” notunu düştü.
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