Pelin Karahan'ın evlat aşkı

Uzun bir aradan sonra ekrana dönecek olan güzel oyuncu oğlu Ali Demir le olan fotoğrafını Instagram da paylaştı.



Yeni dizisi ‘Yeter’le sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Pelin Karahan, oğlu Ali Demir’le keyifli anlar yaşıyor.

Önceki gün birlikte çektiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşan oyuncu, “Ana - oğul aşk yaşadığımız doğrudur” notunu düştü.





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