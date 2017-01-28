Bugun...


Polis memuru ailesi ile kaza yaptı: 4 Yaralı
Adana'ya babasının cenazesine giden polis memurunun kullandığı otomobil Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

facebook-paylas
Tarih: 28-01-2017 17:30
Polis memuru ailesi ile kaza yaptı: 4 Yaralı
+ -

DİYARBAKIR'dan Adana'ya babasının cenazesine giden polis memurunun kullandığı otomobil Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü polis memuru ile eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Hilvan-Siverek karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ramazan Karataş, vefat eden babası Ahmet Karataş'ın cenazesine katılmak üzere eşi ve 2 çocuğunu alarak plakası öğrenilemeyen otomobille Adana'ya gitmek üzere yola çıktı. Polis memuru Karataş'ın kullandığı otomobil, Çaylarbaşı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı ve şarampole devrildi. Kazada, sürücü Ramazan Karataş ile otomobilde bulunan eşi Leman, çocukları Kayra ile Buğra Karataş yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla götürüldükleri Hilvan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrası Şanlıurfa'ya sevk edildi.

 

 




Kaynak: haberler.com



YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Polis memuru ailesi ile kaza yaptı: 4 YaralıPolis memuru ailesi ile kaza yaptı: 4 Yaralı
Şanlıurfa'da öfkeli koca dehşetiŞanlıurfa'da öfkeli koca dehşeti
Şanlıurfa'da Yoğun Kar Yağışı Eşekleride vurduŞanlıurfa'da Yoğun Kar Yağışı Eşekleride vurdu
Son dakika: Mehmet Ekinci tutuklandı!Son dakika: Mehmet Ekinci tutuklandı!
Dikkat Urfa'da elektrikler kesilecekDikkat Urfa'da elektrikler kesilecek
Şanlıurfa'da kaza: 4 Ölü, 1 YaralıŞanlıurfa'da kaza: 4 Ölü, 1 Yaralı
Şanlıurfa'da Terör Örgütü Propagandasına 11 GözaltıŞanlıurfa'da Terör Örgütü Propagandasına 11 Gözaltı
Elektrik kesintileri mahallelileri isyan ettirdiElektrik kesintileri mahallelileri isyan ettirdi
FETÖ'cü Mehmet Ekinci gözaltına alındıFETÖ'cü Mehmet Ekinci gözaltına alındı
Şanlıurfa'dan Halep'e 20 Tır'lık YardımŞanlıurfa'dan Halep'e 20 Tır'lık Yardım
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI