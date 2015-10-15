Polisin Şüphesi Silahları Yakalattı

Mersin'de şüphe üzerine durdurulan iki araçta yapılan aramada, 1 adet tabanca ile 5 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlilerince, 50. Yıl Mahallesi 3. Çevreyolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, torpido gözünde 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 11 mermi, bagajında ise 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 10 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerin, Çankaya Mahallesi'nde yine şüphe üzerine durdurduğu bir başka aracın bagajında yapılan aramada ise 4 adet pompalı tüfek ile bu tüfeklere ait 70 adet dolu fişek ele geçirildi. Bu olayla ilgili olarak da 1 kişi gözaltına alındı. - MERSİN