Polisler 'Tanık' Olarak İfade Vermiş!

28 Kasım'da Diyarbakır Sur'da katledilen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi olayıyla ilgili olarak konuşan Şanlıurfa Baro Başkanı Hikmet Delebe, olayın üzerinden 10 gün geçmesine rağmen yol alınamadığını ifade etti ve olay yerinde bulunan polislerin ifadelerinin şüpheli olarak değil, tanık olarak alındığını söyledi.

Olayın uzun zamana yayılarak, üstünün örtülebileceği endişesini taşıdıklarını belirten Delebe, Urfa Barosu olarak olayın takipçisi olduklarını söyledi. Önceki gün Diyarbakır'da yaptıkları toplantılara ilişkin açıklama yapan Delebe "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Barolarının dönem sözcüsü olan Şırnak Barosunun çağrısı üzerine Diyarbakır'a sabah saatlerinde gittik. Önce Diyarbakır Adliyesi'nde Diyarbakır Başsavcısıyla bir randevu alınmıştı. Bölge baroları Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, soruşturmayı yürüten iki savcı, ailenin avukatları ve Diyarbakır Baro Yönetimi olarak başsavcılıkta bir toplantı yapıldı Tahir Elçi cinayetiyle ilgili. Sayın başsavcı bugüne kadar soruşturmanın büyük bir titizlikle yürütüldüğünü, bütün ihtimallerin değerlendirildiğini söyledi. Toplantı yaklaşık iki saat sürdü ve aklımıza gelen her türlü kuşkuyu, soruyu savcılarla ve sayın başsavcıyla paylaştık." diye konuştu.

ŞÜPHE UYANDIRAN NOKTALAR

Polislere yönelik şüphe uyandıran durumun olduğunu kaydeden Delebe, "Soruşturmada dikkatimizi çeken bir husus var. Özellikle medya mensuplarının hazır olduğu bir yerde böyle bir olayın meydana gelmesinden dolayı birçok kamera kaydı söz konusu. Bu videolara bakıldığı zaman polis memurlarının sokağın başından gelen kişilere seri bir şekilde ateş ettiği ve bu kişilerin o hizayı geçtikten sonra arka tarafa dönerek ateş ettikleri tam da rahmetli Tahir başkanın bulunduğu noktada da ciddi manada kurşunların isabet ettiği biliniyor. Hal böyleyken, bütün görüntüler bunu gösteriyorken maalesef silah sıkan polislerin ifadesi şüpheli sıfatıyla değil tanık sıfatıyla alınmış. Doğrusu buradaki hayretimizi gizleyemedik. Bunu sayın başsavcıyla da paylaştım. Türkiye'de nihayetinde böyle bir algı oluştuğunu, görüntülerden yola çıkılırsa bu polislerin şüpheli olabileceği fakat olayın üzerinden 10 gün geçmesine rağmen polislerin ifadelerinin şüpheli sıfatıyla alınmamış olmasının soruşturmada ciddi bir eksiklik olduğunu izah ettim. Yine silahlar noktasında bugüne kadar dört tane silaha el konulmuş. Ama emniyetten gelen rapora göre olay günü o yerde 23 tane polis memuru bulunuyor. Güvenlik şubeden, terörle mücadeleden ve istihbarattan 23 tane güvenlik görevlisinin mevcut olduğu biliniyor. Fakat bugüne kadar bunların silahı istenmemiş, silahlarına el konulmamış. Bu da ayrıca şüphe uyandıran bir nokta" dedi.

'ARPA BOYU KADAR YOL ALABİLMİŞ DEĞİL'

Elçi ailesinin avukatının da toplantıda hazır bulunduğunu ve aile avukatının da soruşturmada bazı çelişkileri, bazı eksiklikleri dile getirdiğini ifade eden Delebe, "Fakat şunu net olarak ifade etmekte fayda var. Tahir Elçi cinayeti üzerinden 10 gün geçmiş olmasına rağmen bugüne kadar bir arpa boyu kadar yol alınabilmiş değil. Biz, toplantıyı bitirdikten sonra Diyarbakır Barosu'yla bir toplantı gerçekleştirdik. Biliyorsunuz şu anda Diyarbakır Barosu olağanüstü kongre sürecini yaşıyor. Çünkü rahmetli Tahir başkan vefat ettikten sonra o koltuk boşaldı ve önümüzdeki seçimlere kadar bir başkan ile Diyarbakır Barosu yoluna devam edecek. Bununla ilgili kongre hazırlıkları devam ediyor. Daha sonra bölge baro başkanları olarak bir toplantı yaptık. Bu toplantıda özellikle konunun gündemden düşürülmemesi, belli bir zamana yayılıp gündemin değiştirilmemesi gerektiğinin altını çizdik ve bunun ilgili olarak da bölge baro başkanlarına ve bölge hukukçularına önemli görevler düştüğünü anlattık. Bu olayın daha sağlıklı bir çerçevede yürütülmesi için sayın cumhurbaşkanından, sayın başbakandan ve sayın adalet bakanından bu hafta içinde randevu talebinde bulunacağız. Randevu talepleri geldiğinde gidip Ankara'da temaslarımızı gerçekleştireceğiz. Yine önümüzdeki iki hafta içerisinde Türkiye'deki bütün baro başkanlarını Diyarbakır'daki bir toplantıya davet edeceğiz. Bölge baro başkanları olarak önümüzdeki hafta Diyarbakır'da bir toplantı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'CİNAYETİN ÜSTÜ ÖRTÜLEBİLİR'

Türkiye'de işlenen faili meçhul olayları ve bunların faillerinin bulunmadığını hatırlatan Delebe, Tahir Elçi olayıyla ilgili olarak da böyle bir endişe taşıdıklarını vurguladı. Delebe sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim buradaki endişemiz şu. Türkiye'de birçok faili meçhul işlendi. Bunların hemen hemen hiçbirisinin faili bulunamadı. Tahir Elçi cinayeti onlarca kameranın önünde, onlarca insanın gözü önünde gerçekleşen bir cinayet. Fakat aradan bu kadar süre geçmiş olmasına rağmen maalesef herhangi bir gelişme sağlanabilmiş değil. Bu cinayet geniş bir zamana yayılabilir, gündemden düşürülmeye çalışılabilir. Bir anlamda failler korunabilir, cinayetin üstü örtülebilir. Bu bakımdan bütün kamuoyunun, STK'ların, başta da hukukçuların bu konuya dikkat çekmesi gerekiyor. Biz de Urfa Barosu olarak süreci hem yakından takip ediyoruz hem de soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve faillerin ortaya çıkması için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz."

( Gazeteipekyol)

