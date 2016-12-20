Şanlıurfa'nın Harran İlçesi'nde oturan, 20 yaşındaki Hasan Gergin, girdiği bunalım sonucu pompalı tüfekle intihar etti.



Olay, bu sabah Harran'ın Kartepe Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hasan Gergin, evde kimsenin bulunmadığı sırada duvarda asılı pompalı tüfeği çenesinin altına dayayarak ateşledi. Silah sesiyle eve koşanlar, Gergin'in kanlar içindeki cesediyle karşılaşıp, durumu jandarmaya bildirdi. Gelen jandarma ekipleri, çenesinin altına dayadığı tüfekle yaşamına son verdiğini saptadığı Gergin'in cesedini otopsi için Adli Tıp Kurum morguna gönderdi.