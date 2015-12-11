Prof. Dr. Ali Vahit Turhan, Palmes Académiques ile onurlandırıldı
Türkiye-Fransa ilişkilerinin gelişmesine üstün katkılar sağlayan kişilere verilen Chevalier des Palmes Académiques töreni Fransız Sarayı’nda (Palais de France) gerçekleştirildi.
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Beykent Ünivesitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Vahit Turhan, iki ülke arasında dostluk ve barış çalışmalarından dolayı Fransız Hükümeti tarafından Chevalier des Palmes Académiques nişanıyla ödüllendirildi.
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