Prof. Dr. Ali Vahit Turhan, Palmes Académiques ile onurlandırıldı

Beykent Ünivesitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Vahit Turhan, iki ülke arasında dostluk ve barış çalışmalarından dolayı Fransız Hükümeti tarafından Chevalier des Palmes Académiques nişanıyla ödüllendirildi.