Reklam
Bugun...


Reina saldırganı yakalandı!
Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov'un arkadaşına ait evde kaldığı belirlenen katliamcı düzenlenen operasyonla kıskıvrak ele geçirildi.

facebook-paylas
Tarih: 17-01-2017 10:55
Reina saldırganı yakalandı!
+ -

Son Dakika: Yılbaşı gecesi Reina'da katliam yapan ve 39 kişiyi acımasızca katleden terörist 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulkadir Masharipov, İstanbul Esenyurt'ta sağ olarak yakalandı. Reina saldırganı ile birlikte 1'i Irak asıllı erkek, 3'ü kadın 4 kişi de gözaltına alındı. Teröristin yanında 4 yaşındaki oğlu da vardı. Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne götürüldü. Öte yandan örgütün diğer hücrelerine yönelik de eş zamanlı operasyonların sürdüğü öğrenildi.

Büyük gizlilik içinde yürütülen operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi tarafından gerçekleştirildi. Terörist arkadan kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. 

Esenyurt'ta düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan teröristin yanında oğlunun da bulunduğu öğrenildi. Teröristin sağlık kontrolünden ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 




Kaynak: hurriyet.com.tr



YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Vali Tuna husumeti önlediVali Tuna husumeti önledi
Reina saldırganı yakalandı!Reina saldırganı yakalandı!
Reina saldırganı 150 bin dolara 39 kişiyi katletti!Reina saldırganı 150 bin dolara 39 kişiyi katletti!
FETÖ'cüler suikast yapabilirFETÖ'cüler suikast yapabilir
Bütün Köy Aynı Kadına Tecavüz Etti!Bütün Köy Aynı Kadına Tecavüz Etti!
Kıyafetini Asansöre Kaptıran Çocuk Hayatını KaybettiKıyafetini Asansöre Kaptıran Çocuk Hayatını Kaybetti
Vali Güngör Azim Tuna'nın Suruç ZiyaretiVali Güngör Azim Tuna'nın Suruç Ziyareti
Şanlıurfa Valisi Tuna Harran'daŞanlıurfa Valisi Tuna Harran'da
Yüz naklini yaptı, cinayetten yargılanıyorYüz naklini yaptı, cinayetten yargılanıyor
Belediye Toki Maşukta durakları yenilediBelediye Toki Maşukta durakları yeniledi
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI