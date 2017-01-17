Reina saldırganı yakalandı!

Son Dakika: Yılbaşı gecesi Reina'da katliam yapan ve 39 kişiyi acımasızca katleden terörist 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulkadir Masharipov, İstanbul Esenyurt'ta sağ olarak yakalandı. Reina saldırganı ile birlikte 1'i Irak asıllı erkek, 3'ü kadın 4 kişi de gözaltına alındı. Teröristin yanında 4 yaşındaki oğlu da vardı. Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne götürüldü. Öte yandan örgütün diğer hücrelerine yönelik de eş zamanlı operasyonların sürdüğü öğrenildi.

Büyük gizlilik içinde yürütülen operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi tarafından gerçekleştirildi. Terörist arkadan kelepçelenerek etkisiz hale getirildi.

Esenyurt'ta düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan teröristin yanında oğlunun da bulunduğu öğrenildi. Teröristin sağlık kontrolünden ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.