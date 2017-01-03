Reklam
Bugun...


Reina Saldırganının Ailesi Gözaltına Alındı
Reina'yı kana bulayan Uygur Türkü uyruklu saldırganın, Kasım 2016 tarihinde Konya'ya geldiği öğrenildi. Kimliği açıklanmayan teröristin ailesi gözaltına alındı.

facebook-paylas
Tarih: 03-01-2017 11:04
Reina Saldırganının Ailesi Gözaltına Alındı
+ -

İstanbul Ortaköy'deki saldırıyı düzenleyen teröristin kimliği belirlendi. Uygur Türkü olduğu iddia edilen teröristin, Kasım 2016'da ailesiyle birlikte Konya'ya geldiği öğrenildi.

SALDIRGANIN AİLESİ GÖZALTINA ALINDI

Teröristin dikkat çekmemek için eşi ve 2 çocuğunu da yanında getirdiği kaydedildi. Kimliği henüz açıklanmayan teröristin ailesi gözaltına alındı.

ŞARJÖR DEĞİŞTİRİRKEN ASKERİ MALZEME KULLANMIŞ

İstanbul polisi teröristi her yerde ararken, saldırı sırasında nasıl şarjör değiştirdiği ortaya çıktı. Saldırıdan kurtulan bir barmen, o anları "Terörist, şarjöründe mermi bittikten sonra şarjör değiştirme sırasında bir şey atıyor, sonra bu ortalığı aydınlatıyordu. En az 3 kere bundan attı" diye anlattı.

ÖZEL BİRLİKLER OPERASYONDA KULLANIYOR

Barmenin ifadesine göre teröristin şarjör değiştirme sırasında kullandığı askeri malzemenin; hedef kitleyi şaşırtmak, keskin aydınlığın arkasında kalarak hedefi çok daha iyi görmeyi sağlamak amacıyla kullanıldığı belirlendi. Bu askeri malzemenin özel birliklerin operasyonları sırasında kullanıldığı kaydedildi.




Kaynak: Haberturk



YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Vali Tuna Ceylanpınar'da incelemelerde bulunduVali Tuna Ceylanpınar'da incelemelerde bulundu
FETÖ Şanlıurfa'da öğrencilerin harçlığından da pay almışFETÖ Şanlıurfa'da öğrencilerin harçlığından da pay almış
Reina Saldırganının Ailesi Gözaltına AlındıReina Saldırganının Ailesi Gözaltına Alındı
Hac için güncelleme yapmayı unutmayınHac için güncelleme yapmayı unutmayın
Son dakika: Otopsi raporundaki korkunç detay!Son dakika: Otopsi raporundaki korkunç detay!
Şanlıurfa'da Ev YangınıŞanlıurfa'da Ev Yangını
Soro İmam'ın Torunu Toprağa VerildiSoro İmam'ın Torunu Toprağa Verildi
Türkiye Yeni Yıla Katliamla Girdi: 39 ÖlüTürkiye Yeni Yıla Katliamla Girdi: 39 Ölü
Yılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu! İşte 2017 MPİ sorgulama ekranıYılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu! İşte 2017 MPİ sorgulama ekranı
Gece kulübü çalışanı saldırı anında yaşananları anlattıGece kulübü çalışanı saldırı anında yaşananları anlattı
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI