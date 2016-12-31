Rus diplomatlar ABD’ye “hoşçakal” dedi

ABD’nin Rus diplomatları sınır dışı etme kararının ardından 35 Rus diplomat ve aileleri New York ve Maryland’den konvoy halinde ayrıldı. Diplomatlara ve ailelerine 8 otomobobil, bir otobüs, bir de kamyon eşlik etti. Basının girişine izin verilmeyen Centerville bölgesi en fazla 1,5 kilometreden görüntülenebildi. Diplomatların bölgeden ayrılmasının ardından daha ayrıntılı görüntüler alınabildi. Rus diplomat ve aileleri Rusya tarafında gönderilen bir uçakla ülkelerine döndü.

OBAMA'NIN RUS DİPLOMATLAR İÇİN SINIR DIŞI EDİLME KARARI

ABD Başkanı Barack Obama, "Başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında Rusya'ya karşı yaptırım kararları almıştı. Bu kapsamda başkent Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istenirken iki Rus temsilciği için kapatma kararı verilmişti.

PUTİN MİSİLLEME YAPMADI

Bu gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Amerikalı diplomatlar için problem oluşturmayacağız. Kimseyi göndermeyeceğiz" ifadelerini kullanarak şaşkınlık yaratmıştı.

TRUMP'TAN PUTİN'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

ABD'de 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan 45. Başkan Donald Trump, ABD ve Rusya arasındaki diplomat krize müdahil oldu. Trump ABD'nin 35 diplomatı sınır dışı etme kararından sonra Rusya Lideri Putin'in bu karara misilleme yapmayacağını açıklamasının ardından bir değerlendirme yaptı.

Twitter'dan bir açıklama yapan Trump, "Harika bir hareket. Onun (Putin) çok akıllı olduğunu hep biliyordum" ifadelerini kullandı.