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Ruslar ilk elektromanyetik silahı test etti
Rus mühendisler, elektromanyetik ateşleme mekanizması sayesinde her türlü zırhı delebilecek hıza ulaşabilen yeni bir silahı başarıyla test ettiklerini bildirdi.

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Tarih: 26-01-2017 10:58
Ruslar ilk elektromanyetik silahı test etti
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Başkent Moskova yakınındaki Shatura Enstitüsünün yüksek basınç  araştırma birimi mühendisleri, patlayıcı ve itici mekanizmalar yerine  elektromanyetik güç birikimiyle ateşleme yapan yeni bir silahın testini  tamamladıklarını açıkladı.

Yeni teknoloji silah, namlusunun içinde her iki tarafında  elektromanyetik güç üreticileri olan bir kızakla ateşleme yapıyor.

Uzmanlar, test ettikleri silahtan çıkan merminin saniyede 3 kilometre  hıza ulaştığını belirtirken, yayınladıkları videoda silahtan ateşlenen 15 gramlık  plastik silindirin santimetrelerce kalınlıktaki alüminyum plakayı deldiği  görülüyor.

Normalde konvansiyonel silahlarda mermi çıkış hızı, merminin  kalibresine, silahın namlu çapına ve içindeki yiv setlerine bağlı olarak saniyede  330 metre ile bin 800 metre arasında değişiyor.

Elektromanyetik silahın yüksek enerji fiziği çalışmalarında yeni bir  dönüm noktası olduğunu ifade eden Enstitü Direktörü Aleksey Şurpov, "Artık  saniyede 4,5 kilometre hıza ulaşabilecek düzenekler yapabileceğiz." ifadesini  kullandı.

Amerikalılar ise aynı teknolojiyi daha büyük ebatlı top türevi  silahlara uygulamak üzere çalışmalar yürütüyor. ABD Savunma Bakanlığı, 20  kilogramlık mermiler fırlatan elektromanyetik ateşlemeli bir topun denizdeki ilk  denemelerinin bu yıl ve gelecek yıl içinde yapılacağını açıklamıştı.

  

 






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