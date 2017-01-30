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Saadet Partisi Eyyubiye İlçesine Genç Başkan
Saadet Partisi şanlıurfa'da teşkilatlarını güçlendirme amacı ile kongrelerine hız verdi.

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Tarih: 30-01-2017 17:08
Saadet Partisi Eyyubiye İlçesine Genç Başkan
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Saadet Partisi şanlıurfa'da teşkilatlarını güçlendirme amacı ile kongrelerine hız verdi bir ay içerisinde 3 ilçenin kongresini gerçekleştiren saadet Partisi çalışmalarına aralıksız devam edeceğinin sinyalini verdi. 

Haftasonu teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayan Saadet Partisi Eyyubiye ilçe başkanlığı kongresini gerçekleştirdi.

Kongreye tek liste ile giden Saadet Partisi Eyyubiye ilçe başkanlığı delegelerin geçerli oylarının tamamını alan ilçe başkanı Mahmut Şipak ilçe başkanlığına seçildi.

Bu Gün Değişimin Başlangıç Günüdür

Bir teşekkür konuşması yapan genç başkan Şipak; "Kongre üyeleri ve delegelere bu kutlu davanın ilçe başkanlığı gibi ulvi bir göreve layık gördüklerinden dolayı hepinize teker teker teşekkür ederim, biliyorum bu gün bizim ilçemiz için bir başlangıç olacak bu başlangıç hizmet aşkı ile çalışmanın fitilini ateşleyen bir işaret fişeği olarak görüyoruz yükümüz ağır, Ancak samimi olmayı başarabilirsek biliyoruz ki Allah bize yardım eder ve yükümüz zannetiğimiz kadar ağır olmadığını anlarız. Bizi bu göreve layık gören başta teşkilatım ve bütün dava arkadaşlarım, büyüklerime teşekkürlerimi arz ederim" dedi.

Toplantıda bir konuşma yapan il başkanı Osman Yıldırım 

Gerek Şehrimizde, gerek ülkemizde, gerekse dünya üzerinde cereyan eden olaylar ve İslam coğrafyalarındaki karışıklıklar gösteriyorki sadece ülkemizin değil bütün dünyanın Milli Görüş Anlayışına ihtiyacı vardır. Bu durum üzerimizdeki görev anlayışının ne kadar ağır ve ciddi oladuğunun göstergesidir.
Bizler bu sorumluluğun idraki içerisinde ve aynı zamanda Saadet Partimizin ve seçim yasalarının verdiği sorumluluk ve emir doğrultusunda Eyyubiye ilçemizin kongresini gerçekleştirmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız.
Bundan sonra ilçe yönetimi ve ilçe başkanımız Mahmut Şipak'ın görev sorumluluğu içerisinde hareket edeceğine inancım tamdır. 
Mesele sadece bir hamaset, siyasi itiş kakışlar içerisinde olmaktan ziyade, gerek inancımıdan kaynaklanan, gerek yaşamdan kaynaklanan, gerek halkımıza ve milletimize karşı olan görevlerimizin idraki içerisinde bir görev bilici ile görevlerimizi idrak ederek ve sorumluluklarımızı harfiyyen yerine getirmek için gayret içerisinde olmamız gerekiyor. diye görüşlerini dile getirdi.

Her Hafta Bir İlçenin Kongresi Yapılacak

Kongrelerini aralıksız devam ettireceklerini belirten Saadet Partisi Şanlıurfa il teşkilat başkanı Yılmaz Baki; "Önümüzdeki hafta sonu pazar günü (05/02/2017) Ceylanpınar ilçemizin de kongresini gerçekleştireğiz Allahın izni ile sonraki hafta ise merkez Haliliye ilçemiz ardından hilvan Akçakale böylece yeklaşık iki ay boyunca her hafta bir ilçenin kongresini yapmak sureti ile Mayıs ayına kadar kongresi yapılmamış tek bir ilçe dahi bırakmamak istiyoruz. 
Bütün bu kongreler için yasal prosedürlerin yerine getirilmiş ve bir takvim çerçevesinde hareket edeceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.




Kaynak: urfahaberleri.com



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