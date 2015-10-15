Sağlar: AK Parti Seçmeni Stokholm Sendromu Yaşıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, AK Parti seçmeninin 'Stokholm sendromu' yaşadığını savunarak, "13 yıldır ülkeyi karanlığa sürükleyen bir zihniyete sahip çıkan AK Parti seçmeni adeta katiline aşık olmuştur." ifadelerini kullandı.



Sağlar, Mersin'deki yerel basın kuruluşlarını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Ülkenin içinde bulunduğu durum sebebiyle çok kritik bir seçime gidildiğini kaydeden Sağlar, “Diktatör olma planlarını hayata geçirmek isteyen Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeyi getirdiği durum ortada. Giderek uçuruma sürükleniyoruz. 7 Haziran seçimlerinin ardından bu projesini hayata geçiremeyen Erdoğan, ülkede hükümetin kurulmasına bile izin vermedi. Biz şimdi neden seçime gidiyoruz? Recep Tayyip Erdoğan istediği için. Ülkeyi kim bu hale getirdi? Yine Recep Tayyip Erdoğan istediği için. Bir ülkenin geleceği, kendisini dictator zanneden bir adamın iki dudağı arasında olmamalı." diye konuştu.



AK Parti seçmeninin Stokholm Sendromu yaşadığını önü süren Sağlar, şunları söyledi: "AK Partinin 13 yıldır tek başına iktidar olmasının tek bir izahı vardır. O da seçmenin Stokholm sendromu yaşamasıdır. Yani AKP seçmeni katiline aşık olmuştur. Yoksa ülkeyi Ortadoğu bataklığına sürükleyen, ekonomiyi felç eden ve terörü hortlatan bir iktidara bu kadar sahip çıkmasının başka bir izahı yoktur. Ancak ben inanıyorum ki bu seçimde AKP seçmeni Erdoğan ve onun zihniyetine hizmet edenlerin gerçek yüzünü gördüler. 1 Kasım’daki seçimlerde de gereken dersi sandıkta verecekler."

