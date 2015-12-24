Sahte Savcı Suçüstü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta kendini savcı ve polis olarak tanıtan bir kişi, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa'dan Kahramanmaraş'a gelen İsmail K. (42), Kahramanmaraşlı bir inşaat firmasının patronu A.E.'yi takibe aldı. Kendini savcı ve polis olarak tanıtan İsmail K. telefonla görüştüğü iş adamı A.E.'den, Diyarbakır'ın Lice ilçesinden hesabından örgüte para aktarıldığını tespit ettiklerini gerekçe göstererek, bu durumun düzeltilmesi için 100 bin TL para istedi.

Dolandırıldığını anlayan iş adamı A.E. durumu diğer telefonuyla polise bildirdi. Sahte savcı olarak iş adamıyla Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi üzerinde buluşma kararı alan dolandırıcı İsmail K., A.E.'yi bekledi. İş adamını verdiği adreste bekleyen İsmail K., gerçek polisler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına aldı.

Hakkında benzer suçlardan 17 adet sabıkası olan İsmail K., sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

5 saat süren takip ve istihbarı çalışma neticesinde şüpheli İsmail K.'nin tek başına hareket etmediğini tespit eden asayiş ekipleri, 10 gün önce yine aynı yöntemle ev hanımı Gülsen G.'nin 58 bin TL'sini dolandıran Mustafa K. (37) ile İbrahim İ.'yi (30) il genelinde yaptığı kontrollerde şehir merkezinde yakaladı. Haklarında onlarca sabıkası olan iki kişi de adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ