Reklam
Bugun...


Sakar, Iğdır'da Madde Bağımlılığıyla Mücadeleyi Anlattı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) finanse ettiği, koordinatörlüğünü Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.

facebook-paylas
Tarih: 23-12-2016 13:43
Sakar, Iğdır'da Madde Bağımlılığıyla Mücadeleyi Anlattı
+ -

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) finanse ettiği, koordinatörlüğünü Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeynep Müjde Sakar ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin'in yürüttüğü "Madde Bağımlılığıyla Mücadelede Stratejik İletişim" konulu uluslararası çalıştay yapıldı.

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsünde yapılan çalıştayda konuşan Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Zeynep Müjde Sakar, "Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının finanse ettiği, madde bağımlılığı ile mücadelede stratejik iletişim konusunda Kırgızistan katılımcısı Gali Gareev, Aıbek Omurkanov, Zhakshylky Zhumgalbekov, Doç. Dr. Akif Kirişçi, Özbekistan katılımcısı Abdülvali Saybnazarov, ülkelerinde madde bağımlılığı ile ilgili verdikleri mücadelede izledikleri yolları ve çalışmaları sunacaklardır. Iğdır'da ilkini gerçekleştirmenin gururunu duyuyoruz. Ümit ediyoruz ki edineceğimiz bilgiler doğrultusunda gereken çalışmaları yaparız. Tüm katılımcılara ve panelistlere teşekkür ediyorum" dedi.

Doç. Dr. Akif Kireşci'nin moderatörlüğünü yaptığı çalıştayda, panelistler uyuşturucu konusunda bildiri sunarak, yapılan çalışmaları anlattılar.

Program, plaket ve katılım belgelerinin verilmesinin ardından son buldu. - IĞDIR






YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Şanlıurfa'da DEAŞ'a polis darbesiŞanlıurfa'da DEAŞ'a polis darbesi
Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürü Sait Ardan OlduŞanlıurfa İŞKUR İl Müdürü Sait Ardan Oldu
Sudan Heyeti Şanlıurfa'daSudan Heyeti Şanlıurfa'da
Sakar, Iğdır'da Madde Bağımlılığıyla Mücadeleyi AnlattıSakar, Iğdır'da Madde Bağımlılığıyla Mücadeleyi Anlattı
Akaryakıt Tankerinde Sigara SevkıyatıAkaryakıt Tankerinde Sigara Sevkıyatı
Şanlıurfa'da Kaza: 2 YaralıŞanlıurfa'da Kaza: 2 Yaralı
Şanlıurfa'da KCK operasyonu 12 gözaltıŞanlıurfa'da KCK operasyonu 12 gözaltı
Hudud Karakolunda intihara teşebbüsHudud Karakolunda intihara teşebbüs
Şanlıurfa'da İlginç Horoz DeneyiŞanlıurfa'da İlginç Horoz Deneyi
Önen Sosyal Hizmet Merkezi Müdürleri ile Bir Araya GeldiÖnen Sosyal Hizmet Merkezi Müdürleri ile Bir Araya Geldi
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2016 Ahin Güneş Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI