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Samanların Arasından 345 Kilo Uyuşturucu Çıktı
Hilvan ilçesinde traktör römorkunun içindeki saman balyalarının arasından yaklaşık 345 kilo esrar maddesi çıkarken, iki farklı operasyonda toplam 5 kişi gözaltına alındı.

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Tarih: 18-01-2017 09:36
Samanların Arasından 345 Kilo Uyuşturucu Çıktı
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde traktör römorkunun içindeki saman balyalarının arasından yaklaşık 345 kilo esrar maddesi çıkarken, iki farklı operasyonda toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde yapılan aramada satışa hazır 500 gram esrar maddesi ve iki tartı ele geçirildi. İkamet sahipleri Mehmet K. ve Lütfü K.'yi gözaltına alarak sorgulayan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hilvan ilçesinde yüklü miktarda uyuşturucu maddenin piyasaya sürülmek üzere olduğu bilgisini aldı.

Hilvan'da operasyon başlatan ekipler, bir adreste yaptıkları aramada traktör römorkunun içindeki saman balyalarının arasına gizlenmiş 29 çuval içerisinde toplam 344 kilo 750 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili Mehmet K. ve Lütfü K. ile birlikte Ali Ö., Vedat O. ve Enver O. gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Siverek'te bir tırda arama yapan ekipler, 258 kilo esrar ele geçirmişti. Ele geçirilen son esrarla birlikte yaklaşık 600 kilo esrar maddesi ele geçirilmiş oldu.




Kaynak: haberler.com



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