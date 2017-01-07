Samsun Neleri İle Ünlüdür?

Karadeniz Bölgesi’nde bulunan en gelişmiş şehrimiz Samsun olarak bilinir. Sağlık, eğitim, ticaret ve sanayi alanlarında büyümesi sayesinde turistik anlamda da zenginleştiğini görebilmekteyiz. Kalabalık bir şehir olması sayesinde tarihi güzelliklerinin de tanıtılması daha kolay olmaktadır. Mevki olarak Yeşilırmak ve Kızılırmak arasında kalmaktadır. Tarihimizde yaptığımız araştırmalar sonucunda birçok medeniyete ve topluluğa ev sahipliği yaptığını da görebilmekteyiz. Sahilinin temiz olması ve plajları, doğal zenginlikleri ile Karadeniz’in her güzelliğini de görebilmenizin mümkün olduğu bir ildir. Samsunspor gibi bir kulübünün olması da kendini farklılaştırmasına yardım etmektedir. Aslında tarihte Cumhuriyet’in ilk adımlarını atan şehrimiz olduğunu da görebilmekteyiz.

Tarihi mekanları açısından çok zengin olan bir şehir olduğunu bilmekteyiz. Gezilecek olan yerlerde size sunulabilecek en gözde yerler; Gökgöl Camii, Samsun Atatürk Evi, Samsun Arkeoloji Müzesi, Ladik Akdağ Kayık Merkezi, Göğceli Camii, Tekkeköy Mağaraları, Samsun Kent Merkezi, Sivrikese Camii, İlk Adım Anıtı, Hamamayağı Kaplıcaları, Onur Anıtı, Kaledoğru Höyüğü, Fazıl Ahmet Paşa Medresesi, Akalan Şelaleleri, Geyikkoşan Sahili, Samsun Cumhuriyet Meydanı, Amisos Tepesi, Ladik Gölü, Dündartepe Höyüğü, Samsun Büyük Camii, Lerdüge Tümülüsleri, Katolik Lisesi, Gazi Müzesi, İkiztepe Höyüğü, Bandırma Vapuru Müzesi, Kabaceviz Şelalesi, Atatürk Parkı şeklinde sıralanabilir.

Samsun haber sayfalarında yukarıda sayılan yerleri anlayabilmekteyiz. Yemek kültürünün de geniş olması sayesinde damak lezzetinin taçlandırılabileceğini anlayabilmekteyiz. En ünlü olan yemek ise Samsun pidesidir. Bir diğer yemek ise ünlü olduğunu söylediğimiz tirittir. Buna ek olarak keşkek de akla Samsun gelmektedir. Tavuk, yufka gibi lezzetlerin bir araya geldiği bu yiyecekler son derece önemlidir. Kıymalı pırasa, bakla dolması, katık böreği, kaz asması, haluçka, baklalı yaprak dolması yöresel yiyeceklerken Gebi kirazının ve Bafra karpuzunun da bu şehre özgü olduğunu bilmekteyiz.

Kaynak: Samsun Haberleri