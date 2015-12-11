Samsung'da büyük değişim!

Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un yönetim kademesinde büyük değişiklik. Uzun yıllardır yöneticilik yapan J.K. Shin, yerini yeni bir isme bıraktı!



Samsung'un ve Android'in yükselişi esnasında Samsung'un başında olan, uzun bir süredir firmanın mobil bölümünü yöneten J.K. Shin, koltuğunu devrediyor.



J.K. Shin, şirketin eş-CEO'su olmayı sürdürecek olsa da, günlük işlemler ve akıllı telefon bölümünün kontrolünü yitirecek. Shin'in yerine geçecek olan D.J. Koh ise Samsung'un Tizen mobil işletim sistemi ve Samsung Pay gibi araştırma ve geliştirme projelerinin liderliğini yapmaktaydı.



Samsung'un akıllı telefon işi son birkaç senedir pek iyi gitmiyordu. Firma Galaxy S4 ve S4'le piyasayı elinde tutmuş olsa da, sonrasında gelen telefonlar aynı etkiyi oluşturmadı. Bunun sonucunda firma, geleceğin kavisli ekranlarda olduğunu düşünerek sıra dışı görünümlü telefonlar üretmeye başladı. Koreli firmanın bir süredir kendisini zarar etmekten alıkoyamadığı biliniyor.



Yönetimdeki bu değişikliğin Samsung ürünlerini nasıl etkileyeceğini şimdiden tahmin etmek zor. Koh, Samsung'un Galaxy S3 gibi plastik ve ucuz görünümlü cihazlardan S5 ve S6 gibi daha kaliteli görünümlü cihazlara geçiş yaptığı sırada ar-ge bölümünü yönetmeye başlamıştı. Ancak tasarımda yüksek kaliteye yer verilmesi, elbette Samsung'a has bir durum değil.