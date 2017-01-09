Sanayi üretimi kasımda arttı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi %0,2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,5 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7 arttı

Beklenti yıllık %3.6 artıştı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8, imalat sanayi sektörü endeksi %2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,8 arttı.

En yüksek artış dayanıklı tüketim malında gerçekleşti

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında (MIGs), 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %2,6 ile dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti.



En yüksek artış makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %5,7 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti. Bu artışı, %5,0 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve %3,7 ile ağaç, ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) takip etti.

En yüksek azalış temel eczacılık ürünlerinin imalatında gerçekleşti

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en yüksek azalış %6,7 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatında ve deri ve ilgili ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, %2,9 ile giyim eşyalarının imalatı takip etti.