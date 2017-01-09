Reklam
Bugun...


Sanayi üretimi kasımda arttı
TÜİK, kasım ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Ekonomik büyüme için öncü göstergelerden biri olan sanayi üretimi kasım ayında piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artış gösterdi.

facebook-paylas
Tarih: 09-01-2017 11:19
Sanayi üretimi kasımda arttı
+ -

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi %0,2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,5 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7 arttı

Beklenti yıllık %3.6 artıştı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8, imalat sanayi sektörü endeksi %2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,8 arttı.

En yüksek artış dayanıklı tüketim malında gerçekleşti

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında (MIGs), 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %2,6 ile dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti.

En yüksek artış makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti
 
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %5,7 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti. Bu artışı, %5,0 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve %3,7 ile ağaç, ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) takip etti.

En yüksek azalış temel eczacılık ürünlerinin imalatında gerçekleşti

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en yüksek azalış %6,7 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatında ve deri ve ilgili ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, %2,9 ile giyim eşyalarının imalatı takip etti.






YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Epdk, Lpg Sahtekarlığına Karşı Harekete GeçtiEpdk, Lpg Sahtekarlığına Karşı Harekete Geçti
Şanlıurfa Sgk'dan Son Gün UyarısıŞanlıurfa Sgk'dan Son Gün Uyarısı
400 bin işçi için ceza kapıda... 400 bin işçi için ceza kapıda...
Trafolar için acil müdahale timi kurulacak!Trafolar için acil müdahale timi kurulacak!
Dolar ve euro fiyatlarında artış hızlandı! (Dolar kuru ne kadar oldu?)Dolar ve euro fiyatlarında artış hızlandı! (Dolar kuru ne kadar oldu?)
Milli Piyango ihalesinde yeni gelişmeMilli Piyango ihalesinde yeni gelişme
Sanayi üretimi kasımda arttıSanayi üretimi kasımda arttı
Altının gramı 139 lirayı aştı! Çeyrek altın fiyatları ise...Altının gramı 139 lirayı aştı! Çeyrek altın fiyatları ise...
Altının gramı 134 lirayı aştı! Çeyrek ise...Altının gramı 134 lirayı aştı! Çeyrek ise...
Yenilenen Mercedes-Benz CLA Türkiye’deYenilenen Mercedes-Benz CLA Türkiye’de
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI