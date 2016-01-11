ŞANLI GENÇLİK SUSTURDU ....

Bugün . Şanlıurfa . Gap Arena da ziraat Türkiye kupası maçında karşılaşan , Şanlıurfa spor . Amed spor maçını Diyarbakır ekibi 2 0 kazandı . Bunun üzerine takımları galip olan Amed taraftarı kendilerine ayrılan bölümden pkk yanlısı sloganlar atmaya başlayınca Şanlıurfa spor taraftarı kendine yakışanı yapıp tek ses olarak Şehitler ölmez vatan bölünmez sloğanı ile adeta stadı inletti .maçtaki bu anlar tamamen maçın önüne geçti . Şanlıurfa spor taraftarının bu davranışı tüm ülkenin alkışlanması na neden oldu .