Reklam
Bugun...


ŞANLI GENÇLİK SUSTURDU ....
BUGÜN GAP ARENA STADYUMUNDA OYNANAN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇINDA KARŞILAŞAN ŞANLIURFA SPOR AMED SPOR KARŞIL KARŞI YA GELDİ . KARŞILAŞMAYI 2 0 KAZANAN AMED SPOR TARAFTARI PKK SLOGANI ATINCA ŞANLIURFA NIN ŞANLI ÇOCUKLARI ŞEHİTLER ÖLMEZ ! VATAN BÖLÜNMEZ SLOGANI İLE STADI İNLETİP PKK SEMPATİZANLARINI SUSTURDU .

ŞANLI GENÇLİK SUSTURDU ....
+ -

Bugün . Şanlıurfa . Gap Arena da ziraat Türkiye kupası maçında karşılaşan , Şanlıurfa spor . Amed spor maçını Diyarbakır ekibi 2 0 kazandı . Bunun üzerine takımları galip olan Amed taraftarı kendilerine ayrılan bölümden pkk yanlısı sloganlar atmaya başlayınca Şanlıurfa spor taraftarı kendine yakışanı yapıp tek ses olarak Şehitler ölmez vatan bölünmez sloğanı ile adeta stadı inletti .maçtaki bu anlar tamamen maçın önüne geçti . Şanlıurfa spor taraftarının bu davranışı tüm ülkenin alkışlanması na neden oldu .




Bu haber 295 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Şanlıurfa'da donmuş gölet 2 can aldıŞanlıurfa'da donmuş gölet 2 can aldı
IŞİD üyesine sukiast düzenleyecek PKK'lılar yakalandıIŞİD üyesine sukiast düzenleyecek PKK'lılar yakalandı
El Bab'da Şehit Olan Asker Sayısı 14'e ÇıktıEl Bab'da Şehit Olan Asker Sayısı 14'e Çıktı
Doğu kadınının 'rol modeli'Doğu kadınının 'rol modeli'
Tipioğlu'ndan, Pınarbaşı'na ziyaretTipioğlu'ndan, Pınarbaşı'na ziyaret
Yeni Cezaevi Yolu Tehlike SaçıyorYeni Cezaevi Yolu Tehlike Saçıyor
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 GözaltıŞanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı
İhtiyaç Sahiplerinin Evlerini Onarıyorlarİhtiyaç Sahiplerinin Evlerini Onarıyorlar
TÜRKEŞ ŞANLIURFA'YI FETH ETTİ !!!... TÜRKEŞ ŞANLIURFA'YI FETH ETTİ !!!...
SÖZ VERDİYSEK, YAPARIZ SÖZ VERDİYSEK, YAPARIZ
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2016 Ahin Güneş Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI