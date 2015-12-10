Şanlıurfa Balıklıgöl?deki Cami 4 Aydır İbadete Kapalı

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl platosu içerisindeki Halil-Ur Rahman Camisi'nin tabanında su seviyesinin yükselmesi ile birlikte kolonların yerinden kayması nedeniyle 4 aydır ibadete kapalı tutuluyor.

Şanlıurfa'da yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl'ün hemen yanı başındaki Halil-Ur Rahman Camisi'nin tabanında geçen Ağustos ayında su çıkmaya başladı. Sürekli artan taban suyunun yükselmesi nedeniyle zemininde hasar oluşun cami ibadete kapatıldı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevlilerinin restorasyon çalışması başlattığı camide su sızıntısının devam ettiği saptandı. Bunun üzerine restorasyon çalışmalarına ara verilirken, namaz kılmak için geldikleri caminin ibadete kapalı olduğunu öğrenenler ise biran önce sorunun çözülmesini istedi.

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