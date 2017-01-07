Şanlıurfa Barosu'ndan suç duyrusu

Muratpaşa İlçesi, Güzeloba Mahallesi Aydın Sokak’ta oturan Suriyeli 30 yaşındaki İzzettin Ahmed, geçen pazar günü inşaatta çalışırken 3 çocuğundan Ali İzzettin’in rahatsızlandığı haberini alınca, hemen eve geldi. İzzettin Ahmed, ateşi yükselen oğlunu kucağına alıp akşam saatlerinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Acil servisten giriş yapan İzzettin Ahmed, çocuğun nüfus cüzdanı isteyen görevliye Suriyeli olduğunu, nüfus cüzdanı olmadığını söyleyince, iddiaya göre geri çevrildi.

Yatağında öldü

Sonrasında oğlunu Sütçüler Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ve son olarak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne götüren Ahmed’e, iddiaya göre aynı yanıt verildi. Oğlunu eve getirip uyuyan İzzettin Ahmed, saat 05.00 sıralarında uyandığında Ali İzzettin’in yaşamını yitirdiğini gördü. İncelemelerin ardından Ali İzzettin’in cenazesi toprağa verildi.

Urfa Barosu suç duyurusunda bulundu

Sağlık Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Şanlıurfa Barosu Başkanı Av.Ahmet Tüysüz, 7 Yaşındaki Ali İzzettin Ahmed için suç duyurusunda bulundu.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığa gönderilen suç duyurusunda, ihmal suretiyle kişinin ölümüne sebep olmak suretiyle tüm hastanelerdeki görevliler hakkında gerekli soruşturmaların yapılarak cezalandırma talebiyle kamu davası açılması talep edildi.