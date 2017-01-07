Reklam
Bugun...


Şanlıurfa Barosu'ndan suç duyrusu
Şanlıurfa Barosu Başkanı Av.Ahmet Tüysüz, Antalya’da 4 hastaneden geri çevrildiği için hayatını kaybeden 7 Yaşındaki Ali İzzettin Ahmed için suç duyurusunda bulundu.

facebook-paylas
Tarih: 07-01-2017 11:01
Şanlıurfa Barosu'ndan suç duyrusu
+ -

Muratpaşa İlçesi, Güzeloba Mahallesi Aydın Sokak’ta oturan Suriyeli 30 yaşındaki İzzettin Ahmed, geçen pazar günü inşaatta çalışırken 3 çocuğundan Ali İzzettin’in rahatsızlandığı haberini alınca, hemen eve geldi. İzzettin Ahmed, ateşi yükselen oğlunu kucağına alıp akşam saatlerinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Acil servisten giriş yapan İzzettin Ahmed, çocuğun nüfus cüzdanı isteyen görevliye Suriyeli olduğunu, nüfus cüzdanı olmadığını söyleyince, iddiaya göre geri çevrildi.

Yatağında öldü

Sonrasında oğlunu Sütçüler Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ve son olarak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne götüren Ahmed’e, iddiaya göre aynı yanıt verildi. Oğlunu eve getirip uyuyan İzzettin Ahmed, saat 05.00 sıralarında uyandığında Ali İzzettin’in yaşamını yitirdiğini gördü. İncelemelerin ardından Ali İzzettin’in cenazesi toprağa verildi.

Urfa Barosu suç duyurusunda bulundu

Sağlık Bakanlığı  olayla ilgili soruşturma başlatırken, Şanlıurfa Barosu Başkanı Av.Ahmet Tüysüz,  7 Yaşındaki Ali İzzettin Ahmed için suç duyurusunda bulundu.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığa gönderilen suç duyurusunda, ihmal suretiyle kişinin ölümüne sebep olmak suretiyle tüm hastanelerdeki görevliler hakkında gerekli soruşturmaların yapılarak cezalandırma talebiyle kamu davası açılması talep edildi.

 

 




Kaynak: RUHA AJANS



YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Şanlıurfa Barosu'ndan suç duyrusuŞanlıurfa Barosu'ndan suç duyrusu
Kamudan 2 Bin 853 Kişi İhraç EdildiKamudan 2 Bin 853 Kişi İhraç Edildi
Bakan Çelik: Terörün Çırpınışları Ülkemize Hiçbir Şey KaybettirmeyecekBakan Çelik: Terörün Çırpınışları Ülkemize Hiçbir Şey Kaybettirmeyecek
Tecavüzcüsüyle Evlendirilmek İstenen Kızın İsyanı: Kendimi ÖldürürümTecavüzcüsüyle Evlendirilmek İstenen Kızın İsyanı: Kendimi Öldürürüm
31 ilde 105 asker eşi için gözaltı kararı31 ilde 105 asker eşi için gözaltı kararı
Son dakika: İşte vurulan o teröristler!Son dakika: İşte vurulan o teröristler!
Şehit polis memuru büyük bir katliamı önlediŞehit polis memuru büyük bir katliamı önledi
Şanlıurfa'da PKK operasyonu 14 tutuklamaŞanlıurfa'da PKK operasyonu 14 tutuklama
Grup Halinde Tecavüz İddiasına 2 BeraatGrup Halinde Tecavüz İddiasına 2 Beraat
Şanlıurfa'da at yüzünden kaza 6 yaralıŞanlıurfa'da at yüzünden kaza 6 yaralı
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI