Şanlıurfa’da çipli kimlik başvuruları başladı

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da Çipli kimlik kartlarına başvurular, bugün itibarıyla alınmaya başlandı.

Yeni kimlik kartı randevusu için beklenen süreç başladı. Geçtiğimiz yıllarda bazı il ve ilçelerde pilot uygulama dahilinde dağıtımına başlanan yeni kimlik kartları, randevu sistemi dahilinde 02 Ocak Pazartesi günü itibariyle tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa’da da açıldı.Şanlıurfa Nüfus Müdürlüğü ise, kurum girişine astığı duyuru kağıdıyla vatandaşları bilgilendirdi.Not kağıdında başvuru için gereken evraklar ve yapılacak işlemler sırasıyla anlatıldı.

YENİ KİMLİK KARTI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Vatandaşlar, online randevu sistemiyle Nüfus Müdürlüğü dairelerinde sıra beklemeden kimlik kartı başvurusu yapabilirken, işlem için gerekli tüm detayları “https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr/” adresinde öğrenebilecek.Başvuru sırasında nüfus müdürlüğü personeli, başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarasını sorgulayacak, ardından kimlik kartı bilgileri ve son aldığı kimlik kartı bilgilerini kontrol edecek.İlk defa kimlik kartı başvurusunda nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı vb. belgeler ile son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik bir adet fotoğraf istenecek. Başvuru sırasında kişinin biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi olarak hem sağ hem sol içi alınacak. Onbeş yaşını tamamlamış olan kişiler başvurularını şahsen yapabilecek.Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartlarının kullanım ömrü ise 10 yıl olacak.

İŞTE GEREKLİ EVRAKLAR

İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılabilecek. 2017 yılı kimlik kartı bedeli; kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL’dir. Kimlik kartı bedeli başvuru sırasında peşin olarak tahsil edilir. Yurt içinde 30 gün, yurt dışında 60 gün içinde bildirilen doğum olaylarına ilişkin olarak kimlik kartı başvurusunda bulunulması durumunda herhangi bir bedel alınmayacak.