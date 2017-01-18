Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu 33 gözaltı

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği tarafından Şanlıurfa Merkezli 5 ilde gerçekleşen FETÖ operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Urfa, Adana,Antalya,Mardin ve Kırşehir’de eş zamanlı operasyon başlatıldı.Operasyonda 33 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.Öte yandan şüpheliler arasında Zaman Gazetesine yönelik ve Hidayet Karaca’nın gözaltına alınması ile ilgili örgütün talimatıyla AKTİF EĞİTİM SEN organizesinde 2014 aralık ayında Şanlıurfa Adliyesi önünde protesto eylemine katılan öğretmen,doktor ve esnafın da olduğu belirtildi.