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Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu 33 gözaltı
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği tarafından Şanlıurfa Merkezli 5 ilde gerçekleşen FETÖ operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı.

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Tarih: 18-01-2017 16:43
Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu 33 gözaltı
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Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği tarafından Şanlıurfa Merkezli 5 ilde gerçekleşen FETÖ operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre,  Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği tarafından  Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Urfa, Adana,Antalya,Mardin ve Kırşehir’de eş zamanlı operasyon başlatıldı.Operasyonda 33 kişi  gözaltına alınırken, şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.Öte yandan şüpheliler arasında Zaman Gazetesine yönelik ve Hidayet Karaca’nın  gözaltına alınması ile ilgili örgütün talimatıyla AKTİF EĞİTİM SEN organizesinde 2014 aralık ayında Şanlıurfa Adliyesi önünde protesto eylemine katılan  öğretmen,doktor ve  esnafın da olduğu belirtildi.

 

 




Kaynak: RUHA AJANS



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