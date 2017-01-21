Şanlıurfa’da öğrenci servislerinden korsan servis eylemi (VİDEO)

Şanlıurfa Müzesi otoparkında bir araya gelen servisçiler, S plakasız olarak çalışan korsan servislerlere tepki göstermek amacıyla eylem düzenledi.Burada grup adına açıklama yapan Halil Kırmızı,korsan servislerin hala kentte çalıştığını söyledi.

ÇOCUK YAŞTAKİLER SERVİSÇİLİK YAPIYOR

Kırmızı, “Veliler en değerli varlıklarını bizlere emanet ediyorsa bunun kaliteli olması gerekiyor.Bu yüzden her önüne gelen bu işi yapmamalı.Servis şoförlerinin ehliyeti 7 yılık olması gerekirken maalesef Urfa’da çoluk çocuk şoförlük yapıyor.Biz servislerin denetimlerinin sıkılaştırılmasını istiyoruz.Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Başkanımızdan randevu aldık.Aramızdan seçilen 7 kişilik heyetle sorunlarımızı anlatarak çözüm isteyeceğiz” dedi.

Servis şoförleri daha sonra olaysız ve sessiz bir şekilde dağıldı.